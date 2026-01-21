Omitir para ir al contenido principal
Buenos Aires|12
Las clases de geopolítica de Capusotto
Por
Marcial Amiel
21 de enero de 2026 - 23:00
Ursula von der Leyen Santiago Peña Javier Milei Yamandu Orsi firma acuerdo comercial Unión Europea Mercosur
Argentina's President Javier Milei gestures during the signing ceremony of the trade agreement between the European Union and Mercosur, at the Gran Teatro Jose Asuncion Flores of Paraguay's Central Bank in Asuncion on January 17, 2026. The South American bloc Mercosur and the European Union on January 17 signed a major trade deal that has been 25 years in the making. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
(AFP/AFP)
Los “economitos” del país bonsai
Por
Roberto Caballero
El Gobierno elimina el pago de aportes obligatorios
A empresas de Tierra del Fuego
Por
Mara Pedrazzoli
Pero con Gasly a bordo
Fórmula 1: Alpine estrenó su A526 y encendió la ilusión
En un informe la ONG alertó sobre la “erosión” de los derechos humanos en EE.UU.
Amnistía Internacional denunció las “prácticas autoritarias” de Trump a un año de su asunción
La empresa de subte ya está concesionada y aseguran que no la van a privatizar
El GCBA transformó Sbase en Sociedad Anónima
El Presidente despliega la "batalla cultural" en Davos y la seguirá en Mar del Plata
En el Gobierno quieren que Milei siga participando de las fiestas provinciales
Por
Melisa Molina
El texto del acuerdo forma parte del temario de las sesiones extraordinarias
Milei quiere ser el primero en aprobar el acuerdo Mercosur-UE en el Congreso
En la gobernación de Entre Ríos
Rogelio Frigerio denunció que hallaron micrófonos y cámaras ocultas en su despacho
Un "breve intercambio"
Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Davos
El posteo del embajador en redes
Las mangueras de Lamelas: el aporte de Estados Unidos para los incendios en la Patagonia
El represor multicondenado tenía 84 años
Murió Raúl Guglielminetti, un personero del espionaje en dictadura y democracia
Por
Luciana Bertoia
Crecen especulación financiera y agro, mientras caen industria, comercio y construcción
La economía partida en dos
Por
Juan Garriga
Milei habló en Davos ante un auditorio casi vacío
Un discurso vacío, desconectado y para muy pocos
Por
Leandro Renou
Después del discurso de Milei
Evacuaron el Centro de convenciones del Foro de Davos por “olor a humo”
La inoculación contra al herpes zóster asociada a un envejecimiento más lento
Beneficios extra por vacunarse
Detrás de Singapur y Francia
Argentina logró el tercer puesto en el Gelato World Cup 2026
El sindicato de maquinistas organiza medidas de fuerza tras los accidentes
Paro ferroviario en España por más seguridad
Se reunirán el jueves con las cámaras empresarias
Se postergó la paritaria de los choferes de colectivos y crece la tensión por un posible paro
A una fecha del cierre de la fase regular
En la Champions League sigue todo bien apretadito
La publicación es de los periodistas Gastón Luppi y Pedro Garay
Presentan “Contra la corriente”, un libro sobre la vida de Sabrina Ameghino
El presidente de Independiente Rivadavia salió a defenderlo
Sebastián Villa sigue en Colombia y su futuro es una incógnita