CINE "El susurro", con dirección de Gustavo Hernández Ibáñez

📰Las variables formas del mal

Con atmósferas enrarecidas y cruces de géneros, el cineasta uruguayo vuelve borrosos los límites entre víctima y victimario.

El Susurro
"El Susurro" deforma la realidad hasta volverla irreconocible. (Sin Credito)

Se reunirán el jueves con las cámaras empresarias

Se postergó la paritaria de los choferes de colectivos y crece la tensión por un posible paro

Davos (Switzerland), 21/01/2026.- Ambulances and rescue personnel approach the Congress Center following reports of a small fire, during the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 21 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Suiza) EFE/EPA/LAURENT GILLIERON

Después del discurso de Milei

Evacuaron el Centro de convenciones del Foro de Davos por “olor a humo”

Discapacidad, Provincia de Buenos aires-20/08/2025

La Municipalidad de Tres Arroyos denunció penalmente a dirigentes libertarios de la sexta sección

Un nuevo escándalo de La Libertad Avanza que vulnera los derechos de personas con discapacidad

Por Andres Miquel
pj Bonaerense

Tras la reunión de la Junta Electoral partidaria

El PJ publica los padrones a la espera de definiciones sobre lista única o interna

Por María Belén Robledo

Minneapolis (United States), 15/01/2026.- Federal immigration enforcement officers deploy tear gas in a residential neighborhood as they retreat from a crowd during a protest that followed federal agents shooting two people in Minneapolis, Minnesota, USA, 14 January 2026. As part of a federal immigration crackdown involving over 2,000 agents from Border Patrol, Immigration and Customs Enforcement (ICE), and Homeland Security Investigations (HSI), an ICE officer fatally shot US citizen Renee Nicole Good in her vehicle during an operation in South Minneapolis on 07 January 2026. (Protestas) EFE/EPA/Olga Fedorova

En un informe la ONG alertó sobre la “erosión” de los derechos humanos en EE.UU.

Amnistía Internacional denunció las “prácticas autoritarias” de Trump a un año de su asunción

La empresa de subte ya está concesionada y aseguran que no la van a privatizar

El GCBA transformó Sbase en Sociedad Anónima

El Presidente despliega la "batalla cultural" en Davos y la seguirá en Mar del Plata

En el Gobierno quieren que Milei siga participando de las fiestas provinciales

Por Melisa Molina

El texto del acuerdo forma parte del temario de las sesiones extraordinarias

Milei quiere ser el primero en aprobar el acuerdo Mercosur-UE en el Congreso

REDES SOCIALES Rogelio Frigerio

En la gobernación de Entre Ríos

Rogelio Frigerio denunció que hallaron micrófonos y cámaras ocultas en su despacho

Un "breve intercambio"

Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Davos

FOTO REDES SOCIALES equipos de manejo de fuego y comunicaciones para combatir los incendios

El posteo del embajador en redes

Las mangueras de Lamelas: el aporte de Estados Unidos para los incendios en la Patagonia

El represor multicondenado tenía 84 años

Murió Raúl Guglielminetti, un personero del espionaje en dictadura y democracia

Por Luciana Bertoia

El dólar en calma incentiva las colocaciones de pesos

El mercado reaviva el carry trade

Continúa el descuento del impuesto al cheque hasta diciembre 2026

Extienden alivio fiscal para microempresas

Mercosur EU

Freno al acuerdo entre Mercosur y Unión Europea

La justicia de Europa revisará el convenio

Se reunirán el jueves con las cámaras empresarias

Se postergó la paritaria de los choferes de colectivos y crece la tensión por un posible paro

FOTO IMAGEN WEB victor vargas

La causa pasó a la justicia nacional

El crimen de Víctor Vargas se investiga como homicidio

Por Santiago Brunetto

Cada vez hay más casos en Argentina

¿Cómo funciona el virus H3N2?

Un descubrimiento clave sobre los orígenes de la expresión artística

Manos prehistóricas que cambian la historia

FOTOBAIRES independiente rivadavia sebastian villa

El presidente de Independiente Rivadavia salió a defenderlo

Sebastián Villa sigue en Colombia y su futuro es una incógnita

AME7006. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 20/01/2026.- Fotografía cedida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se observa una maquina retroexcavadora demoliendo una zona del autódromo de Buenos Aires este martes, en Buenos Aires (Argentina). El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires dio inicio a las obras en el autódromo de la capital argentina para volver a albergar al MotoGP a partir de 2027 y con la mira puesta en poder recibir en un futuro a la Fórmula Uno, según informaron este martes fuentes oficiales. EFE/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires / SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La idea es acondicionarlo para que pueda recibir al MotoGP y a la Fórmula 1

Arrancaron las obras para remodelar el autódromo Gálvez

MELBOURNE (Australia), 17/01/2026.- Tomas Martin Etcheverry of Argentina in action during the Men's 1st round match against Miomir Kecmanovic of Serbia on day 1 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 18 January 2026. (Tenis) EFE/EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Comesaña perdió ante Frances Tiafoe y quedó eliminado en la segunda ronda

Cerúndolo y Etcheverry pasaron a la tercera ronda de Australia

FOTOBAIRES Final Torneo Clausura Liga Profesional Racing Estudiantes de la plata Campeon

Este jueves se larga la primera fecha del fútbol argentino

Arranca el Torneo Apertura 2026: partidos, formato y los mejores refuerzos