Cine. Ciclo Ayer, hoy y siempre en el Museo de la Memoria
📰 Películas para un diálogo abierto
La propuesta se inscribe en la producción anual del Museo de la Memoria, con proyecciones al aire libre y gratuitas.
Por
Leandro Arteaga
21 de enero de 2026 - 21:00
Rodaje en Rosario de la película "Un crimen argentino".
(Andres Macera)
El texto del acuerdo forma parte del temario de las sesiones extraordinarias
Milei quiere ser el primero en aprobar el acuerdo Mercosur-UE en el Congreso
El País
En la gobernación de Entre Ríos
Rogelio Frigerio denunció que hallaron micrófonos y cámaras ocultas en su despacho
Un "breve intercambio"
Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Davos
El posteo del embajador en redes
Las mangueras de Lamelas: el aporte de Estados Unidos para los incendios en la Patagonia
El represor multicondenado tenía 84 años
Murió Raúl Guglielminetti, un personero del espionaje en dictadura y democracia
Economía
Milei habló en Davos ante un auditorio casi vacío
Un discurso vacío, desconectado y para muy pocos
El dólar en calma incentiva las colocaciones de pesos
El mercado reaviva el carry trade
Continúa el descuento del impuesto al cheque hasta diciembre 2026
Extienden alivio fiscal para microempresas
Sociedad
Detrás de Singapur y Francia
Argentina logró el tercer puesto en el Gelato World Cup 2026
El sindicato de maquinistas organiza medidas de fuerza tras los accidentes
Paro ferroviario en España por más seguridad
Se reunirán el jueves con las cámaras empresarias
Se postergó la paritaria de los choferes de colectivos y crece la tensión por un posible paro
La causa pasó a la justicia nacional
El crimen de Víctor Vargas se investiga como homicidio
Deportes
La publicación es de los periodistas Gastón Luppi y Pedro Garay
Presentan “Contra la corriente”, un libro sobre la vida de Sabrina Ameghino
El presidente de Independiente Rivadavia salió a defenderlo
Sebastián Villa sigue en Colombia y su futuro es una incógnita
La idea es acondicionarlo para que pueda recibir al MotoGP y a la Fórmula 1
Arrancaron las obras para remodelar el autódromo Gálvez
Comesaña perdió ante Frances Tiafoe y quedó eliminado en la segunda ronda
Cerúndolo y Etcheverry pasaron a la tercera ronda de Australia