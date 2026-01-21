Omitir para ir al contenido principal
Se lo otorga la Fundación Abogados de Atocha, Madrid

Un nuevo reconocimiento para Abuelas de Plaza de Mayo

Abuelas de Plaza de Mayo-27/12/2024
Abuelas de Plaza de Mayo (Archivo)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Mientras Milei permanece fuera del país, sus funcionarios buscan votos para febrero

A contrareloj la libertad avanza por la reforma

Por Paula Marussich

Debe estar en "plena ejecución" el 4 de febrero

La Justicia le ordenó al Gobierno que cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad

Por Sebastián Cazón

gaza ayuda humanitaria comida hambre alimentos -28/08/2025

Opinión

Una junta por la paz en Gaza a la medida de Trump

Por Daniel Kersffeld
Minneapolis (United States), 15/01/2026.- Federal immigration enforcement officers deploy tear gas in a residential neighborhood as they retreat from a crowd during a protest that followed federal agents shooting two people in Minneapolis, Minnesota, USA, 14 January 2026. As part of a federal immigration crackdown involving over 2,000 agents from Border Patrol, Immigration and Customs Enforcement (ICE), and Homeland Security Investigations (HSI), an ICE officer fatally shot US citizen Renee Nicole Good in her vehicle during an operation in South Minneapolis on 07 January 2026. (Protestas) EFE/EPA/Olga Fedorova

En un informe la ONG alertó sobre la “erosión” de los derechos humanos en EE.UU.

Amnistía Internacional denunció las “prácticas autoritarias” de Trump a un año de su asunción

Madrid Accidente Trenes

Aún no está claro qué pasó, pero descartan una falla humana

Investigan el choque de trenes en España

Por Héctor Barbotta
REDES SOCIALES Jorge Sola

Llamó al Congreso a oponerse

Jorge Sola de la CGT advirtió que con la reforma laboral se pretende profundizar la precariedad y eliminar derechos

La Rosada postergó proyectos que son parte del dogma libertario

Lo que Milei dejó afuera de las sesiones extraordinarias del Congreso

En cambio, la actividad productiva atraviesa un largo invierno.

El mercado sigue en modo veranito

El 62 por ciento tuvo menos actividad

Los “ladrilleros”, mucho peor

El corte será de tres canastas básicas totales por hogar.

Nuevos criterios para recibir subsidios

El reordenamiento de los precios relativos consolidó la transferencia de ingresos.

Costos para los usuarios y ganancias ajenas

Por Mara Pedrazzoli

Había llegado desde España y murió en Mendoza a los 74 años

El primer fallecido por la super gripe A(H3N2)

A forest fire is pictured engulfing Mount Pirque at El Hoyo, in the Patagonian region of Chubut province, Argentina on January 7, 2026. Thousands of hectares of forest were devastated by fire on January 6, in Argentine Patagonia, where a red alert is in effect due to extreme conditions, one year after the region experienced its worst wildfires in three decades. (Photo by Martin LEVICOY / AFP)

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas publicó un informe crítico

Por qué siempre se quema la Patagonia

La crisis ambiental afecta a tres especies de estas aves

Los pingüinos antárticos modificaron su temporada reproductiva por el cambio climático

Madrid Accidente Trenes

Aún no está claro qué pasó, pero descartan una falla humana

Investigan el choque de trenes en España

Por Héctor Barbotta

MADRID, 20/01/2026.- El guardameta alemán del AS Mónaco, Philipp Köhn (i), intenta detener el remate del centrocampista argentino del Real Madrid, Mastantuono, en la jugada que ha significado el tercer gol del equipo madridista durante el encuentro correspondiente a la Liga de Campeones UEFA que disputan hoy martes el Real Madrid y el AS Mónaco, en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid. EFE/ Kiko Huesca.

Con tanto de Mastantuono, vapuleó al Monaco en el Santiago Bernabéu

Champions League: Real Madrid salió a flote con una goleada

FOTO REDES SOCIALES peñarol mathias de ritis

Mathías De Ritis firmó por un año en el club de Boedo

En medio de la crisis, San Lorenzo abrochó su tercer refuerzo

FOTODELDIA MELBOURNE, 20/01/2026.- La tenista japonesa Naomi Osaka hace su entrada en pista con vestido largo, velo, sombrilla y sombrero, antes de su partido de primera ronda del Open de Australia ante la croata Antonia Ruzic, este martes en Melbourne. EFE/ Joel Carrett PROHIBIDO SU USO EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Se completó la primera ronda

Abierto de Australia: el vestido de Osaka, el trámite de Sinner

FOTO PRENSA ARGENTINOS JUNIORS argentinos juniors nicolás diez

Tras caer en la final de la pasada edición ante Independiente Rivadavia

Copa Argentina: Argentinos Juniors quiere sacarse la mufa