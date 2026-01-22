Omitir para ir al contenido principal
A un año del doble crimen de Wheelwright y Presidente Roca

📰 A la espera de un juicio clave

Davos (Switzerland), 21/01/2026.- Javier Milei, President of Argentina speaks during his Special Address at the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 21 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

Inflación, dólar y bandas, economistas cuestionan a Milei

Discurso por un lado, realidad por otro

Por Juan Garriga
FOTO EFE daniel noboa gustavo petro

El presidente Noboa impuso el miércoles aranceles del 30% a los productos colombianos

Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador en una inesperada guerra comercial

La divisa encadenó su segunda baja consecutiva

El dólar oficial sigue sedado

Todo para la exportación y nada para el desarrollo

Récord histórico de producción petrolera

Por Mara Pedrazzoli

Un descubrimiento clave sobre los orígenes de la expresión artística

Manos prehistóricas que cambian la historia

AME5611. CARACAS (VENEZUELA), 15/01/2026.- Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la presentación de un informe a la nación este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

En su discurso en el Foro de Davos

Trump promete altos ingresos petroleros para Venezuela

El sindicato de maquinistas organiza medidas de fuerza tras los accidentes

Paro ferroviario en España por más seguridad

El dólar en calma incentiva las colocaciones de pesos

El mercado reaviva el carry trade

Amelong

Tiene cinco condenas, tres de ellas a perpetua

Casación rechazó el pedido de libertad del genocida Amelong

La efímera carrera de los funcionarios nacionales

La silla caliente: el Gobierno ya dejó más de 200 funcionarios en el camino

Por Natalia López Gómez

Asumen Sebastián Georgetti y Fabián González

Quiénes son las nuevas autoridades de Trenes Argentinos

Trenes Argentinos-01/10/2024

Confirmado por la Secretaría de Transporte

Sigue la sangría de funcionarios de Milei: renunciaron las autoridades de Trenes Argentinos

FOTO ADRIAN PEREZ carritos supermercado changuito

Según el indicador que elabora la Universidad Di Tella

Confianza del consumidor, en baja

Gracias al servicio de cámaras del COM

La Matanza: atraparon a dos ladrones de autos

Más del 60 por ciento está en estado regular o malo

Las rutas nacionales más peligrosas del país

Por Santiago Brunetto

El niño sigue en grave estado

Habló la pareja del conductor que atropelló a Bastián Jerez

El sistema de alta velocidad está bajo sospecha

Un nuevo incidente ferroviario activa todas las alarmas en España

Por Héctor Barbotta

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 22: Aldosivi se enfrenta a Defensa y Justicia en el estadio Jose Maria Minella, en la ciudad de Mar del Plata, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. FOTO: (X/REDES@Clubaldosivi)/NA.

Inauguraron el Torneo Apertura con un empate sin goles

Liga Profesional: Aldosivi empató con Defensa y Justicia en el Minella

Por una joven argentina

Tres jugadores de Alianza Lima fueron denunciados por abuso sexual

El argentino no pudo avanzar a la tercera ronda del primer Grand Slam del año

A Báez se le terminó la racha en Australia

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 rosario central estudiantes de la plata

La decisión fue comunicada a través del Boletín del organismo

Oficial: la AFA aceptó el pedido de amnistía y se anulan las sanciones