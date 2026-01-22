The Rolling Songs

The Rolling Songs propone un particular y original homenaje a la histórica banda británica, al ofrecer las mejores canciones de los Rolling Stone con la impronta que les da la increíble voz de Pau Soka. El repertorio de este grupo de artistas rosarinos se completa con canciones de Ron Wood, Keith Richards y Faces, entre otros. Soka toca junto a Bonzo Morelli en guitarra, Pachi Castaño en bajo y Pupe Barberis en batería (A las 20.30, en Beat Memo.)

(Imagen Web)