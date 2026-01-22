Omitir para ir al contenido principal
PortadaAgencia Informativa

Lucy enfrenta un dilema moral tras salir al crudo mundo exterior, redefiniendo su sentido de justicia

Ella Purnell libera su lado más salvaje en la controvertida escena de “Fallout”

La actriz explora los dilemas morales de su personaje, atrapado entre la justicia y el caos.

(JOJO WHILDEN)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La promesa de una comedia cósmica cautiva a fans. Nick Lieberman se lanza al ruedo con un elenco ponderante

Ella Purnell y Pete Davidson juntos en la surrealista comedia “That time we met”

Lucy enfrenta un dilema moral tras salir al crudo mundo exterior, redefiniendo su sentido de justicia

Ella Purnell libera su lado más salvaje en la controvertida escena de “Fallout”

Cine

La transformación del joven actor australiano ha captado la atención de críticos y fanáticos del cine, impulsándolo a territorios artísticos previamente inexplorados

El ascenso de Jacob Elordi: de “Euphoria” a “Frankenstein” con Guillermo del Toro

Según el ranking de Taste Atlas

La mejor empanada del mundo es argentina...y tucumana

Exclusivo para

Un descubrimiento clave sobre los orígenes de la expresión artística

Manos prehistóricas que cambian la historia

AME5611. CARACAS (VENEZUELA), 15/01/2026.- Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la presentación de un informe a la nación este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

En su discurso en el Foro de Davos

Trump promete altos ingresos petroleros para Venezuela

El sindicato de maquinistas organiza medidas de fuerza tras los accidentes

Paro ferroviario en España por más seguridad

El dólar en calma incentiva las colocaciones de pesos

El mercado reaviva el carry trade

El País

Paulo Starc -17/01/2025

Caputo apuró su salida

Otro funcionario eyectado: Paul Starc dejó la Unidad de Información Financiera

Javier Milei

¿Quién necesita a Maquiavelo?

Por Diego Sztulwark

Durante una entrevista

Dólar, deuda, Venezuela, China y Lula: definiciones de Milei en Davos

Solicitud en conjunto de ADIMRA, CAME y CAC ante la "comisión técnica" del Senado

Las Pyme contra cinco artículos de la reforma laboral

Economía

Supremercado góndolas -22/04/2025

Las ventas en supermercados acumulan dos años enteros en rojo

Navidad negra para el consumo masivo

Por Leandro Renou

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 22 de enero de 2026

Caputo Georgieva

En Davos

Caputo se reunió con la titular del FMI

Mercosur EU

Freno al acuerdo entre Mercosur y Unión Europea

La justicia de Europa revisará el convenio

Sociedad

Según el ranking de Taste Atlas

La mejor empanada del mundo es argentina...y tucumana

El problema de todos los veranos: ya se confirmaron más de 10.600 casos en Florianópolis

La gastroenteritis no tiene fin en Brasil

Por Pablo Esteban

Al menos 7 personas resultaron heridas

Choque múltiple en Palermo

La defensa del cantante en redes

Julio Iglesias realizó un nuevo descargo y compartió presuntos chats con las denunciantes

Deportes

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 rosario central estudiantes de la plata

La decisión fue comunicada a través del Boletín del organismo

Oficial: la AFA aceptó el pedido de amnistía y se anulan las sanciones

Wijk aan Zee (Netherlands), 21/01/2026.- Argentina's 12-year-old Faustino Oro plays chess during his match against Chinese Lu Miaoyi at the Tata Steel Masters chess tournament in Wijk aan Zee, Netherlands, 21 January 2026. This is the 88th annual chess tournament, formerly known as Hoogovens Tournament from its creation in 1938. (Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/RAMON VAN FLYMEN

El argentino lidera el torneo junto a Aydin Suleymanli y Andy Woodward, y elevó su Elo a 2531 puntos

Garry Kasparov bautizó a Faustino Oro como “Chessi” y lo comparó con Messi

El espíritu de Diego en la cloaca de Davos

Por José Luis Lanao

Con Quinteros como DT llegaron los resultados y tomó confianza

Independiente, con sed de revancha

Por Alejandro Duchini