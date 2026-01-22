Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

El Gobierno no cumplirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad

📰Las reglas que impone el Gobierno

Tras la advertencia de la Justicia, en Casa Rosada dicen que “los fondos totales no están” y evalúan enviar un nuevo proyecto.

Melisa Molina
Por Melisa Molina

Últimas Noticias

Los “economitos” del país bonsai

Por Roberto Caballero

El psicoanálisis, las certezas y la tecnología

¿Importa la verdad?

Por Adelfa Jozami

Carpetita de apego

Por Luis Bruschtein

Solicitud en conjunto de ADIMRA, CAME y CAC ante la "comisión técnica" del Senado

Las Pyme contra cinco artículos de la reforma laboral

Trump Zelenski-28/02/2025

Los presidentes prevén abordar las negociaciones sobre la guerra en Ucrania

Trump y Zelenski se reunirán el jueves en Davos

Lo confundieron con otra persona al atacarlo

Córdoba: murió el hombre acribillado por error

Crecen especulación financiera y agro, mientras caen industria, comercio y construcción

La economía partida en dos

Por Juan Garriga
Galatasaray's Turkish defender #42 Abdulkerim Bardakci (L) fights for the ball with Atletico Madrid's Argentine forward #20 Giuliano Simeone during the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Galatasaray and Atletico Madrid at Rams Park in Istanbul, on January 21, 2026. (Photo by OZAN KOSE / AFP)

A una fecha del cierre de la fase regular

En la Champions League sigue todo bien apretadito

El País

El grupo de los 25

En la UOM se reunieron los gremios que resisten la reforma laboral

Unión por la Patria quiere tratarla el 11 de febrero, cuando el Gobierno lleve al recinto la reforma laboral

La oposición se organiza en el Congreso para rechazar la reforma de la SIDE

Por Paula Marussich

Por "motivos personales"

Renunció el secretario de Transporte de la Nación y el Gobierno ya definió a su reemplazante

Comunicado del Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen de Neuquén

La Iglesia Católica criticó al Gobierno por acusar a los mapuches por los incendios

Por Washington Uranga

Economía

ARCA

Para trabajadores en relación de dependencia

Cuáles son las nuevas escalas del Impuesto a las Ganancias publicadas por ARCA

Caputo Georgieva

En Davos

Caputo se reunió con la titular del FMI

Tierra del Fuego Industrias

El Gobierno elimina el pago de aportes obligatorios

A empresas de Tierra del Fuego

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Lo confundieron con otra persona al atacarlo

Córdoba: murió el hombre acribillado por error

La descubrieron por sus huellas dactilares

Villa Urquiza: detuvieron a una viuda negra

Estaba detenido en Brasil

Extraditarán al uruguayo que asesinó a un hombre en Recoleta

La inoculación contra al herpes zóster asociada a un envejecimiento más lento

Beneficios extra por vacunarse

Deportes

FOTO REDES SOCIALES silverstone F1 formula uno alpine

Pero con Gasly a bordo

Fórmula 1: Alpine estrenó su A526 y encendió la ilusión

GENTILEZA libro sabrina ameghino

La publicación es de los periodistas Gastón Luppi y Pedro Garay

Presentan “Contra la corriente”, un libro sobre la vida de Sabrina Ameghino

FOTOBAIRES independiente rivadavia sebastian villa

El presidente de Independiente Rivadavia salió a defenderlo

Sebastián Villa sigue en Colombia y su futuro es una incógnita