📰 Los partidos de hoy

FOTO PRENSA SAN LORENZO san lorenzo damian ayude
Damián Ayude, DT de San Lorenzo de Almagro (FOTO PRENSA SAN LORENZO)

La película explora el delicado arte de reavivar sentimientos enterrados y explorar incertidumbres amorosas

Charlie Heaton y Mia Wasikowska juntos en la comedia romántica “Twice Over”

Pronto también publicarán "California Sessions", grabado en Los Ángeles

El Cachivache Quinteto y Gianina Dutra hablan de su disco “Dance Me to the End of Noise”

Por Andrés Valenzuela
FOTO ADRIAN PEREZ carritos supermercado changuito

Según el indicador que elabora la Universidad Di Tella

Mejoró la confianza del consumidor

Conoce la historia detrás de un icono del cine que vivió intensamente cada papel y cada momento

A 15 años de su muerte: el legado inmortal de Heath Ledger en la pantalla grande

Un descubrimiento clave sobre los orígenes de la expresión artística

Manos prehistóricas que cambian la historia

AME5611. CARACAS (VENEZUELA), 15/01/2026.- Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la presentación de un informe a la nación este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

En su discurso en el Foro de Davos

Trump promete altos ingresos petroleros para Venezuela

El sindicato de maquinistas organiza medidas de fuerza tras los accidentes

Paro ferroviario en España por más seguridad

El dólar en calma incentiva las colocaciones de pesos

El mercado reaviva el carry trade

Paulo Starc -17/01/2025

Caputo apuró su salida

Otro funcionario eyectado: Paul Starc dejó la Unidad de Información Financiera

¿Quién necesita a Maquiavelo?

Por Diego Sztulwark

Durante una entrevista

Dólar, deuda, Venezuela, China y Lula: definiciones de Milei en Davos

Solicitud en conjunto de ADIMRA, CAME y CAC ante la "comisión técnica" del Senado

Las Pyme contra cinco artículos de la reforma laboral

Supremercado góndolas -22/04/2025

Las ventas en supermercados acumulan dos años enteros en rojo

Navidad negra para el consumo masivo

Por Leandro Renou

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 22 de enero de 2026

Caputo Georgieva

En Davos

Caputo se reunió con la titular del FMI

Según el ranking de Taste Atlas

La mejor empanada del mundo es argentina...y tucumana

El problema de todos los veranos: ya se confirmaron más de 10.600 casos en Florianópolis

La gastroenteritis no tiene fin en Brasil

Por Pablo Esteban

Al menos 7 personas resultaron heridas

Choque múltiple en Palermo

La defensa del cantante en redes

Julio Iglesias realizó un nuevo descargo y compartió presuntos chats con las denunciantes

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 rosario central estudiantes de la plata

La decisión fue comunicada a través del Boletín del organismo

Oficial: la AFA aceptó el pedido de amnistía y se anulan las sanciones

Wijk aan Zee (Netherlands), 21/01/2026.- Argentina's 12-year-old Faustino Oro plays chess during his match against Chinese Lu Miaoyi at the Tata Steel Masters chess tournament in Wijk aan Zee, Netherlands, 21 January 2026. This is the 88th annual chess tournament, formerly known as Hoogovens Tournament from its creation in 1938. (Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/RAMON VAN FLYMEN

El argentino lidera el torneo junto a Aydin Suleymanli y Andy Woodward, y elevó su Elo a 2531 puntos

Garry Kasparov bautizó a Faustino Oro como “Chessi” y lo comparó con Messi

El espíritu de Diego en la cloaca de Davos

Por José Luis Lanao

Con Quinteros como DT llegaron los resultados y tomó confianza

Independiente, con sed de revancha

Por Alejandro Duchini