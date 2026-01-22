Omitir para ir al contenido principal
A los 84 años, murió el represor multicondenado Raúl Guglielminetti
📰 Un personero del espionaje en dictadura y democracia
Actuó en Orletti, Campo de Mayo, la Superintendencia de Seguridad Federal y Neuquén. Fue uno de los genocidas que se reunió con los diputados de La Libertad Avanza.
Por
Luciana Bertoia
23 de enero de 2026 - 1:04
En los listados del Batallón de Inteligencia 601, a Guglielminetti se lo señalaba como “agente de reunión”
