📰 Cartelera

Shippear en el indie rosarino

El ciclo Shippear, que reúne y “matchea” artistas vuelve a cielo abierto, con un lugar para la escena indie local, con la presentación de Narciso, Thiago & Nay y Djs Lara Bond & Anto Lillini. Además, en la Planta Baja se presenta la muestra El amor esta semana, edición verano by Majo Badra y Vir Molinari (A las 20, en el Cultural Fontanarrosa.)

