Omitir para ir al contenido principal
PortadaEconomía

Incertidumbre alrededor de la sostenibilidad del endeudamiento.

📰 Deuda externa de las provincias, una radiografía

El stock de depósitos de las provincias es de 1507 millones de dólares, el 61 por ciento sobre el total de vencimientos de capital e intereses previstos para el año.

El endeudamiento de las provincias aporta liquidez el mercado cambiario.

Últimas Noticias

Los recordatorios de hoy

Maria Celeste Marina, Mario Juan Muntaner, Desaparecidos de El Vesubio y Puente 12

La tragedia en España que causó 45 muertos

📰 El tren descarriló por un raíl

DOLGOPRUDNYI (Russian Federation), 23/01/2026.- Russian President Vladimir Putin attends a ceremony to open new university campuses in Russia's regions via a video link during a visit to the Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) in Dolgoprudny, Moscow Region, Russia, 23 January 2026. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT

Descarta el fin de la guerra con Ucrania si no anexa gran parte del Donbás

Rusia pone límites a la negociación tripartita

Alex Honnold lo intentará este domingo, con transmisión en vivo

Un desafío extremo: subirá un rascacielos de 508 metros sin cuerdas

Exclusivo para

CGT

Rechazo sindical a la reforma laboral

Todos los gremios en contra, pero con estrategias diferentes

Pichetto

Michel, de la Sota, Pichetto y Tolosa Paz firmaron una iniciativa

Diputados de distintas vertientes del peronismo presentaron un proyecto para desendeudar a las familias

Banco Central

El dólar minorista BNA cerró en 1455 pesos para la venta.

Leve rebote en medio del carry trade

Está fuera de peligro

Punta del Este: hallaron al turista argentino que había desaparecido tras meterse al mar con una moto de agua

El País

Nucleoeléctrica

Escándalo en Nucleoeléctrica Argentina S.A.

El Gobierno suma nueva denuncias por sobreprecios

Por Paula Marussich
Milei Trump

Las alianzas tóxicas del gobierno argentino en el escenario internacional

La caída de un rockstar

Por Luis Bruschtein
CGT

Rechazo sindical a la reforma laboral

Todos los gremios en contra, pero con estrategias diferentes

Pichetto

Michel, de la Sota, Pichetto y Tolosa Paz firmaron una iniciativa

Diputados de distintas vertientes del peronismo presentaron un proyecto para desendeudar a las familias

Economía

Banco Central

El dólar minorista BNA cerró en 1455 pesos para la venta.

Leve rebote en medio del carry trade

Incertidumbre alrededor de la sostenibilidad del endeudamiento.

Radiografía de la deuda externa de las provincias

Familia espalda-26/12/2024

La economía libertaria reemplaza ingresos genuinos por la ayuda del Estado.

Más planes sociales que no alcanzan a cubrir el deterioro de los ingresos

Por Juan Garriga

Por los magros ingresos, cae el consumo en el mercado interno

Más locales vacíos en la CABA

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Alex Honnold lo intentará este domingo, con transmisión en vivo

Un desafío extremo: subirá un rascacielos de 508 metros sin cuerdas

Las familias exigen al juez Carlos Bruniard la detención del imputado

Declararon en Cámara Gesell los adolescentes que denunciaron al empresario Marcelo Porcel por abuso

CALOR-06/03/2025

Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 24 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 24 de enero

Deportes

FOTOBAIRES torneo apertura 2026 independiente estudiantes de la plata

Entretenido y disputado empate en el Libertadores de América

Torneo Apertura: Independiente y Estudiantes quedaron a mano

Por Fabio Lannutti
FOTO JULIO MARTIN MANCINI torneo apertura 2026 san lorenzo lanus

Triunfo granate en el Nuevo Gasómetro

Lanús retomó las cosas donde las dejó contra San Lorenzo

Inter Milan's Argentine forward #10 Lautaro Martinez celebrates after scoring his team second goal during the Italian Serie A football match between Inter Milan and Pisa at the San Siro Stadium in Milan on January 23, 2026. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

Hubo un tanto de Lautaro Martínez en la goleada 6-2

Serie A de Italia: el puntero Inter la remontó y aplastó a Pisa

FOTO REDES SOCIALES brasil corinthians angel romero

Restan detalles para que el delantero paraguayo sea el primer refuerzo

Boca está cerca de contratar a Ángel Romero