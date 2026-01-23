Omitir para ir al contenido principal
Incertidumbre alrededor de la sostenibilidad del endeudamiento.
📰 Deuda externa de las provincias, una radiografía
El stock de depósitos de las provincias es de 1507 millones de dólares, el 61 por ciento sobre el total de vencimientos de capital e intereses previstos para el año.
24 de enero de 2026 - 23:47
El endeudamiento de las provincias aporta liquidez el mercado cambiario.
Por
Paula Marussich
Las alianzas tóxicas del gobierno argentino en el escenario internacional
La caída de un rockstar
Por
Luis Bruschtein
Economía
Incertidumbre alrededor de la sostenibilidad del endeudamiento.
Radiografía de la deuda externa de las provincias
La economía libertaria reemplaza ingresos genuinos por la ayuda del Estado.
Más planes sociales que no alcanzan a cubrir el deterioro de los ingresos
Por
Juan Garriga
Por los magros ingresos, cae el consumo en el mercado interno
Más locales vacíos en la CABA
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Las familias exigen al juez Carlos Bruniard la detención del imputado
Declararon en Cámara Gesell los adolescentes que denunciaron al empresario Marcelo Porcel por abuso
Cómo estará el fin de semana
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 24 de enero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 24 de enero
Deportes
Entretenido y disputado empate en el Libertadores de América
Torneo Apertura: Independiente y Estudiantes quedaron a mano
Por
Fabio Lannutti
Triunfo granate en el Nuevo Gasómetro
Lanús retomó las cosas donde las dejó contra San Lorenzo
Hubo un tanto de Lautaro Martínez en la goleada 6-2
Serie A de Italia: el puntero Inter la remontó y aplastó a Pisa
Restan detalles para que el delantero paraguayo sea el primer refuerzo
Boca está cerca de contratar a Ángel Romero