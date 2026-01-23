Omitir para ir al contenido principal
SEQUÍA

Emergencia agropecuaria

SEQUÍA CULTIVOS SANTA FE
(Prensa Gobernación Santa Fe)

Greenland's Prime Minister Jens-Frederik Nielsen addresses a press conference on January 22, 2026 in Greenland's capital Nuuk. (Photo by Jonathan Nackstrand / AFP)

Ante el interés de Trump en quedarse con el territorio

📰 Groenlandia gana presencia militar

Los recordatorios de hoy

Nadia Doria Pagnanni, Roberto Puppo, Silvia Lydia Somoza

Son casi mil trabajadores los perjudicados

Docentes privados exigen el bono y ordenanzas, estabilidad

Enero se inició con reclamos en Educación

Más de 165 actividades en toda la provincia

Presentaron la agenda “Re Salta en Carvanal”

Por Claudia Ferreyra

Bryan Mayer DDHH

Crece la polémica en torno a Bryan Mayer

El Gobierno quiere designar a un funcionario en DDHH pese a que fue cuestionado por la ONU

Por Luciana Bertoia
Venezuela's President of the National Assembly Jorge Rodriguez (C) swears in substitute lawmakers before a plenary session at the National Assembly in Caracas on January 22, 2026. Venezuela's parliament on January 22 begins debating plans to throw open the country's lucrative oil sector to private investment, less than three weeks after the US ouster of Nicolas Maduro. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una modernización de la Ley de Hidrocarburos

Venezuela avanza sobre una reforma petrolera mientras redefine su vínculo con EE.UU.

FOTO NA uber eats moto

La flexibilización laboral convoca inversiones

Apps apuestan a Milei

Davos (Switzerland), 21/01/2026.- Javier Milei, President of Argentina speaks during his Special Address at the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 21 January 2026. The 2026 summit, running from 19 to 23 January and held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together global political leaders, corporate executives, and scientists to address international challenges. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

Inflación, dólar y bandas, economistas cuestionan a Milei

Discurso por un lado, realidad por otro

Por Juan Garriga

Milei Trump

Que la Constitución no sea un estorbo

Milei ordenó eludir al Congreso para la Argentina se sume a la ONU Blue de Trump

Por Raúl Kollmann

En la licitación, el gobierno provincial optó por la oferta más cara

Río Negro: Polémica por el alquiler de un helicóptero para combatir incendios

Por Luciano Barroso
Comedores Populares

Un medida dictada por el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa

El Gobierno tiene que dar explicaciones a la Justicia por su accionar con los comedores

Por Irina Hauser
Fernando Herrmann

Tras la salida de Luis Pierrini y el desembarco de Fernando Herrmann

El Gobierno apila renuncias: la Secretaría de Transporte sumó dos nuevas dimisiones

Por Melisa Molina

Pidieron datos a la jueza del caso YPF

Los buitres ahora quieren el oro argentino

Por Juan Garriga

La divisa encadenó su segunda baja consecutiva

El dólar oficial sigue sedado

Persona en Situacion de Calle muerta en container

Aún no se conoce su identidad

Una persona en situación de calle murió en un contenedor de basura en la ciudad de Buenos Aires

Lian Desaparecido en Cordoba

A casi un año de su desaparición en Córdoba

Actualizaron el rostro del niño desaparecido Lian Flores con Inteligencia Artificial

Supermercadista Chino Abusador

Los vecinos tomaron represalias contra el local

Denunciaron al dueño de un supermercado chino por abusar a una nena de 11 años

Gracias al servicio de cámaras del COM

La Matanza: atraparon a dos ladrones de autos

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 22: Club Atlético Unión de Santa Fe se va a enfrentar a Platense el 22 ene 2026 a las 23:00 UTC en el estadio 15 de Abril, en la ciudad de Santa Fe, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. FOTO: (X/REDES@Platense)/NA.

Igualaron sin goles en el el debut en Santa Fe

Torneo Apertura: Unión y Platense se olvidaron de sacudir redes

FOTOBAIRES torneo apertura 2026 banfield huracan

Con presencia de ambas parcialidades en el Florencio Sola

Torneo Apertura: Banfield y Huracán quedaron a mano

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 22: Aldosivi se enfrenta a Defensa y Justicia en el estadio Jose Maria Minella, en la ciudad de Mar del Plata, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. FOTO: (X/REDES@Clubaldosivi)/NA.

Inauguraron el Torneo Apertura con un empate sin goles

Liga Profesional: Aldosivi empató con Defensa y Justicia en el Minella

Por una joven argentina

Tres jugadores de Alianza Lima fueron denunciados por abuso sexual