Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
Las alianzas tóxicas del gobierno argentino en el escenario internacional
La caída de un rockstar - Clone
Milei ya no puede dar clase de economía como en Davos porque tras las declaraciones de Trump, todo el mundo sabe que fundió la de su país.
Por
Luis Bruschtein
24 de enero de 2026 - 3:00
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Milei Trump
(Noticias Argentinas)
Temas en esta nota:
Javier Milei
Davos
Donald Trump
Últimas Noticias
Por los magros ingresos, se deprime el mercado interno
Más locales vacíos en la CABA
Por
Mara Pedrazzoli
Tras la salida de Luis Pierrini, la Secretaría de Transporte sumó dos nuevas dimisiones
Las renuncias avanzan en el gabinete libertario
Por
Melisa Molina
A pedido de las querellas
Aumentaron las recompensas Loan y Lian
Hubo un tanto de Lautaro Martínez en la goleada 6-2
Serie A de Italia: el puntero Inter la remontó y aplastó a Pisa
Exclusivo para
Según el ranking de Taste Atlas
La mejor empanada del mundo es argentina...y tucumana
El presidente Noboa impuso el miércoles aranceles del 30% a los productos colombianos
Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador en una inesperada guerra comercial
Según el indicador que elabora la Universidad Di Tella
Confianza del consumidor, en baja
Sin dar detalles confirmó una reunión trilateral con Rusia
Conflicto Rusia-Ucrania: Zelenski anunció un pacto de seguridad con Trump
El País
Michel, de la Sota, Pichetto y Tolosa Paz firmaron una iniciativa
Diputados de distintas vertientes del peronismo presentaron un proyecto para desendeudar a las familias
Sumando millas
Milei retoma su gira política y desembarca en Mar del Plata
Aseguran que debilita el reclamo por Malvinas
“Error político y diplomático”: Tierra del Fuego cuestionó la adhesión al Consejo de la Paz junto a Kosovo
Desastre
Por
Adriana Clemente
Economía
La economía libertaria reemplaza ingresos genuinos por la ayuda del Estado.
Más planes sociales que no alcanzan a cubrir el deterioro de los ingresos
Por los magros ingresos, cae el consumo en el mercado interno
Más locales vacíos en la CABA
Por
Mara Pedrazzoli
Se profundiza la primarización de la economía nacional.
Récord del agro pero sin derrame hacia la maquinaria agrícola
Por
Mara Pedrazzoli
La actividad industrial cayó 3,5% y los salarios perdieron contra la inflación
Industria y salarios sin repunte
Sociedad
Podría tener una pena dos a cinco años de prisión y una multa
Imputaron en Brasil a la abogada argentina por gestos racistas
A pedido de las querellas
Aumentaron las recompensas Loan y Lian
Todavía se desconoce su identidad
El hombre que encontraron muerto en un contenedor era cartonero
Se aceleran los tiempos del trámite
La Ciudad emite títulos secundarios en formato digital
Deportes
Hubo un tanto de Lautaro Martínez en la goleada 6-2
Serie A de Italia: el puntero Inter la remontó y aplastó a Pisa
Restan detalles para que el delantero paraguayo sea el primer refuerzo
Boca está cerca de contratar a Ángel Romero
Racing hace su estreno ante Gimnasia en el Bosque platense.
Torneo Apertura: River debuta ante Barracas en busca de cambiar su imagen
Tras el subcampeonato en 2025, la Academia buscará retomar su protagonismo
Racing debuta este sábado en el Torneo Apertura