Viene con la edad

Incendio Chubut

A helicopter sprays water to extinguish a bushfire in Mount Pirque at El Hoyo, in the Patagonian region of Chubut province, Argentina on January 10, 2026. More than 5,500 hectares of forest have been consumed by the main wildfire in Argentina's Patagonia, as hundreds of firefighters and local volunteers struggled to contain flames out of control that have left small communities on edge. The blazes come a year after Patagonia suffered its worst wildfires in three decades, part of a string of extreme events that has kept official and community firefighting systems under constant strain. (Photo by Gonzalo KEOGAN / AFP)

(GONZALO KEOGAN/AFP)