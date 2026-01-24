📰 Cartelera

El Susurro

El Susurro. Lucía y Adrián buscan un nuevo comienzo lejos de la siniestra sombra de su padre y se refugian en una casa remota en el bosque. Pero el lugar se convierte en una trampa mortal cuando Adrián es secuestrado por violentos intrusos. Con Luciano Cáceres, Marcelo Michinaux. Dir: Gustavo Hernández. Monumental y Showcase

