Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Municipalidad y Provincia harán los controles en Circunvalación

La avenida de la discordia con nación

puente peatonal circunvalación caído Rosario
ppuente peatonal circunvalación caído Rosario El puente peatonal que cayó sobre la avenida. (Imagen Web)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La tragedia en España que causó 45 muertos

📰 El tren descarriló por un raíl

DOLGOPRUDNYI (Russian Federation), 23/01/2026.- Russian President Vladimir Putin attends a ceremony to open new university campuses in Russia's regions via a video link during a visit to the Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) in Dolgoprudny, Moscow Region, Russia, 23 January 2026. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT

Descarta el fin de la guerra con Ucrania si no anexa gran parte del Donbás

Rusia pone límites a la negociación tripartita

El director del INTI amenazó con despedir personal del organismo

“El que no acuerda se corre o lo corremos”

Newell's fue superado anoche por Talleres 2 a 1 en Córdoba

Derrota sin discusión y desilusión grande

Exclusivo para

FOTO REDES SOCIALES camilo torres cura guerrillero

Según aseguró la guerrilla del ELN

Colombia: aseguran haber hallado los restos del cura guerrillero Camilo Torres

Por los magros ingresos, cae el consumo en el mercado interno

Más locales vacíos en la CABA

Por Mara Pedrazzoli

Según el ranking de Taste Atlas

La mejor empanada del mundo es argentina...y tucumana

FOTO EFE daniel noboa gustavo petro

El presidente Noboa impuso el miércoles aranceles del 30% a los productos colombianos

Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador en una inesperada guerra comercial

El País

El director del INTI amenazó con despedir personal del organismo

“El que no acuerda se corre o lo corremos”

Nucleoeléctrica

Escándalo en Nucleoeléctrica Argentina S.A.

El Gobierno suma nueva denuncias por sobreprecios

Por Paula Marussich

La agresión de las tropas sirias

Organismos de derechos humanos repudiaron el ataque a Rojava

Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore

Tras la salida de Luis Pierrini, la Secretaría de Transporte sumó dos nuevas dimisiones

Las renuncias avanzan en el gabinete libertario

Por Melisa Molina

Economía

Incertidumbre alrededor de la sostenibilidad del endeudamiento.

Radiografía de la deuda externa de las provincias

Banco Central

El dólar minorista BNA cerró en 1455 pesos para la venta.

Leve rebote en medio del carry trade

Familia espalda-26/12/2024

La economía libertaria reemplaza ingresos genuinos por la ayuda del Estado.

Más planes sociales que no alcanzan a cubrir el deterioro de los ingresos

Por Juan Garriga

Por los magros ingresos, cae el consumo en el mercado interno

Más locales vacíos en la CABA

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Ante la nueva tragedia por el fuego

Alerta por la situación en los conventillos de La Boca

Más del 80 por ciento de la propiedad de la empresa en EE.UU. es ahora de inversores de ese país

TikTok ya es menos china y tiene sesgo norteamericano

El proyecto ya fue aprobado por unanimidad en el Senado de EE.UU.

Paris Hilton y Alexandria Ocasio-Cortez impulsan una ley contra la pornografía deepfake creada con IA

Incendio Bar Paulin

Debieron asistir a seis personas

Se incendió un emblemático bar porteño

Deportes

FOTOBAIRES torneo apertura 2026 independiente estudiantes de la plata

Entretenido y disputado empate en el Libertadores de América

Torneo Apertura: Independiente y Estudiantes quedaron a mano

Por Fabio Lannutti
FOTO JULIO MARTIN MANCINI torneo apertura 2026 san lorenzo lanus

Triunfo granate en el Nuevo Gasómetro

Lanús retomó las cosas donde las dejó contra San Lorenzo

Inter Milan's Argentine forward #10 Lautaro Martinez celebrates after scoring his team second goal during the Italian Serie A football match between Inter Milan and Pisa at the San Siro Stadium in Milan on January 23, 2026. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

Hubo un tanto de Lautaro Martínez en la goleada 6-2

Serie A de Italia: el puntero Inter la remontó y aplastó a Pisa

FOTO REDES SOCIALES brasil corinthians angel romero

Restan detalles para que el delantero paraguayo sea el primer refuerzo

Boca está cerca de contratar a Ángel Romero