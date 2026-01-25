📰 Cartelera

Película Valor sentimental

Valor Sentimental. Las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su padre ausente, un director de cine muy reconocido en el pasado que ha vuelto para ofrecer a Nora el papel principal de su próxima película. Dirigida por Joachim Trier con Renate Reinsve, Stellan Skarsgård e Inga Ibsdotter Lilleaas. Cines del Centro y Showcase.

(Gentileza -)