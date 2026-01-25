Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura

“Teherán”, por Apple TV+

📰 Hacker en Irán

GENTILEZA tehran
Hugh Laurie encarna a un inspector nuclear aguijoneado por varios intereses. (GENTILEZA )

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El Gobierno trabaja para bajar la edad de imputabilidad

Punitivismo como la única solución

Según un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional sobre el estado de las redes viales

La provincia de Buenos Aires es la tercera con mayor deterioro en las rutas nacionales

Por Juan Manuel Meza
GENTILEZA tehran

Tercera temporada de la serie israelí

“Teherán”, por Apple TV+: hacker en tierra persa

Por Federico Lisica

Ya no quedan argentinos en el primer Grand Slam del año

Cerúndolo cayó ante Zverev y quedó eliminado en Australia

Exclusivo para

Incendio Chubut

Una ola de calor reaviva los focos de incendio

Chubut reenciende todas las alarmas

FOTO PRENSA trenes carga argentina

Dos proyectos de privatización y una alternativa en beneficio de pasajeros y pymes

La recuperación del tren o un negocio para pocos

Por Raúl Dellatorre

"Trump reveló un absoluto desprecio por Europa y por alianzas basadas en valores democráticos"

Europa responde al nuevo orden que impone EE.UU.

Por Marcelo Justo
Pichetto recinto -02/11/2024

Movimientos en el Congreso y las versiones de un armado transversal

El armado y las internas del peronismo no K

Por Analía Argento

El País

La oposición busca frenar el tratamiento de la reforma libertaria

Un operativo para bloquear la precarización laboral

Por Paula Marussich

Títulos 25 de enero - Clone

El canciller Pablo Quirno participará el 4 de febrero de una reunión en el Departamento de Estado.

Trump pide los minerales y Milei se los quiere dar

Por Raúl Kollmann
Pichetto recinto -02/11/2024

Movimientos en el Congreso y las versiones de un armado transversal

El armado y las internas del peronismo no K

Por Analía Argento

Economía

Radiografía del mercado laboral

Este es el valor en el que cerró el salario promedio privado en 2025

FOTO PRENSA trenes carga argentina

Dos proyectos de privatización y una alternativa en beneficio de pasajeros y pymes

La recuperación del tren o un negocio para pocos

Por Raúl Dellatorre
Jorge Larrosa INDEC LOGO Y FACHADA

Cambios en la forma de cálculo del índice de precios al consumidor

Objetivo cumplido

Por Hernán Letcher
Javier Milei Luis Caputo-15/04/2025

La inflación recalentada con ingresos desplomados se hace habitual en los barrios

Los precios “doman” al Gobierno de Milei

Por Leandro Renou

Sociedad

GENTILEZA jose luis cabeza

“No se olviden de Cabezas”

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, el reclamo de memoria y justicia sigue vigente

Servicio para pasajeros que quieren tranquilidad

Trenes sin niñes: polémica en Francia por los vagones exclusivos para mayores

Alerta sanitaria por influenza

¿Qué indican los médicos ante el avance de la gripe H3N2? Lo que hay que saber

Así llegó a la cima: los videos

La hazaña de Alex Honnold: escaló el Taipei 101 sin cuerdas y se sacó una selfie a 508 metros

Deportes

Ya no quedan argentinos en el primer Grand Slam del año

Cerúndolo cayó ante Zverev y quedó eliminado en Australia

VILLARREAL, 24/01/2026.- El defensa del Villarreal Juan Foyth se lesiona durante el partido de la jornada 21 de LaLiga que Villarreal CF y Real Madrid disputan hoy sábado en el estadio de La Cerámica. EFE/Kai Forsterling

Se pierde el Mundial

Alarma en la Selección: Juan Foyth se lesionó el tendón de Aquiles

FOTOBAIRES torneo apertura 2026 gimnasia de la plata racing

El Lobo se impuso por 2 a 1 con goles de Barros Schelotto y Torres

Racing no le encontró la vuelta a Gimnasia y perdió bien en La Plata

Por Daniel Guiñazú
FOTO JULIO MARTIN MANCINI torneo apertura 2026 barracas central river montiel

El conjunto de Núñez se reencontró con el triunfo

River se estrenó con una alegría

Por Malva Marani