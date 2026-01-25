Omitir para ir al contenido principal
Belgrano jugó con ambición y superó anoche a Central por 2 a 1

La sorpresa de la fecha estuvo en el Gigante

La visita no cesó nunca en su búsqueda del gol y en los últimos minutos dio vuelta el resultado. El canaya mostró dudas en su juego toda la noche

El Gobierno trabaja para bajar la edad de imputabilidad

Punitivismo como la única solución

Los recordatorios de hoy

Maria Celeste Marina, Mario Juan Muntaner, Desaparecidos de El Vesubio y Puente 12

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de enero

Jorge Larrosa INDEC LOGO Y FACHADA

Cambios en la forma de cálculo del índice de precios al consumidor

Objetivo cumplido

Por Hernán Letcher

Incendio Chubut

Una ola de calor reaviva los focos de incendio

Chubut reenciende todas las alarmas

"Trump reveló un absoluto desprecio por Europa y por alianzas basadas en valores democráticos"

Europa responde al nuevo orden que impone EE.UU.

Por Marcelo Justo
Bajo el nombre de "Programa para la Convivencia y la Paz"

Delcy Rodríguez llamó a un diálogo sin “órdenes externas” con la oposición venezolana

El canciller Pablo Quirno participará el 4 de febrero de una reunión en el Departamento de Estado.

Trump pide los minerales y Milei se los quiere dar

Por Raúl Kollmann
Javier MIlei Chaqueño Palaveccino

Seis intendentes que eran de JxC se alinean con Milei

La Libertad Avanza come fichas radicales en Córdoba

Por Gregorio Tatian

Fue designado por Carlos Presti

La sombra de la ESMA alcanza al nuevo jefe de inteligencia militar

Por Luciana Bertoia

Javier Milei Luis Caputo-15/04/2025

La inflación recalentada con ingresos desplomados se hace habitual en los barrios

Los precios “doman” al Gobierno de Milei

Por Leandro Renou
Banco Central

El dólar minorista BNA cerró en 1455 pesos para la venta.

Leve rebote en medio del carry trade

Incertidumbre alrededor de la sostenibilidad del endeudamiento.

Radiografía de la deuda externa de las provincias

Los fuegos no están apagados del todo y avanzan en varios lugares

Una ola de calor reaviva los focos de incendio en Chubut

Durará varios días y ya hay 13.000 vuelos cancelados

Estados Unidos sufre una extensa ola de frío extremo

Además le practicaron una traqueotomía, a raiz del accidente en Pinamar

Bastián Jerez fue operado por sexta vez

Causó destrozos en varias zonas de la provincia

Un fuerte temporal en Mendoza con granizo y tormenta eléctrica

VILLARREAL, 24/01/2026.- El defensa del Villarreal Juan Foyth se lesiona durante el partido de la jornada 21 de LaLiga que Villarreal CF y Real Madrid disputan hoy sábado en el estadio de La Cerámica. EFE/Kai Forsterling

Alarma en la Selección argentina rumbo al Mundial

España: Foyth se lesionó el tendón de Aquiles

FOTOBAIRES torneo apertura 2026 gimnasia de la plata racing

El Lobo se impuso por 2 a 1 con goles de Barros Schelotto y Torres

Racing no le encontró la vuelta a Gimnasia y perdió bien en La Plata

Por Daniel Guiñazú
FOTO JULIO MARTIN MANCINI torneo apertura 2026 barracas central river montiel

El conjunto de Núñez se reencontró con el triunfo

River se estrenó con una alegría

Por Malva Marani
COMO (Italy), 24/01/2026.- Como 1907's forward Anastasios Douvikas (L) celebrates with teammate Nico Paz after scoring the 1-0 goal during the Italian Serie A soccer match Como 1907 vs Torino FC at Giuseppe Sinigaglia stadium in Como, Italy, 24 January 2026. (Italia) EFE/EPA/ROBERTO BREGANI

Con los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone como titulares

Liga Italiana: goleó Como y es la gran revelación de la temporada