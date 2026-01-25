Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
Belgrano jugó con ambición y superó anoche a Central por 2 a 1
La sorpresa de la fecha estuvo en el Gigante
La visita no cesó nunca en su búsqueda del gol y en los últimos minutos dio vuelta el resultado. El canaya mostró dudas en su juego toda la noche
25 de enero de 2026 - 3:30
Por
Hernán Letcher
Por
Marcelo Justo
Por
Analía Argento
El País
El canciller Pablo Quirno participará el 4 de febrero de una reunión en el Departamento de Estado.
Trump pide los minerales y Milei se los quiere dar
Por
Raúl Kollmann
Por
Analía Argento
Por
Gregorio Tatian
Por
Luciana Bertoia
Economía
Por
Hernán Letcher
La inflación recalentada con ingresos desplomados se hace habitual en los barrios
Los precios “doman” al Gobierno de Milei
Por
Leandro Renou
El dólar minorista BNA cerró en 1455 pesos para la venta.
Leve rebote en medio del carry trade
Incertidumbre alrededor de la sostenibilidad del endeudamiento.
Radiografía de la deuda externa de las provincias
Sociedad
Los fuegos no están apagados del todo y avanzan en varios lugares
Una ola de calor reaviva los focos de incendio en Chubut
Durará varios días y ya hay 13.000 vuelos cancelados
Estados Unidos sufre una extensa ola de frío extremo
Además le practicaron una traqueotomía, a raiz del accidente en Pinamar
Bastián Jerez fue operado por sexta vez
Causó destrozos en varias zonas de la provincia
Un fuerte temporal en Mendoza con granizo y tormenta eléctrica
Deportes
Alarma en la Selección argentina rumbo al Mundial
España: Foyth se lesionó el tendón de Aquiles
El Lobo se impuso por 2 a 1 con goles de Barros Schelotto y Torres
Racing no le encontró la vuelta a Gimnasia y perdió bien en La Plata
Por
Daniel Guiñazú
El conjunto de Núñez se reencontró con el triunfo
River se estrenó con una alegría
Por
Malva Marani
Con los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone como titulares
Liga Italiana: goleó Como y es la gran revelación de la temporada