La oposición busca frenar el tratamiento de la reforma libertaria
📰 Operativo para bloquear la precarización laboral
El peronismo no tiene los votos para rechazar el proyecto y trabaja para evitar la sesión en el Senado. Bullrich intensificará las negociaciones con los aliados.
Por
Paula Marussich
26 de enero de 2026 - 1:30
Una ola de calor reaviva los focos de incendio
Chubut reenciende todas las alarmas
Los recordatorios de hoy
Maria Celeste Marina, Mario Juan Muntaner, Desaparecidos de El Vesubio y Puente 12
Las posiciones que pugnan por recomponer el justicialismo provincial
El peronismo se discute para volver a ser
Por
Luis Bastús
INEVITABLES Teatro
Escritor fracasado
Exclusivo para
Martin Menem y Patricia Bullrich reinstalan el debate punitivista
El Gobierno busca avanzar con proyectos para bajar la edad de imputabilidad
Significativa acción colectiva en Celta-Rayo Vallecano
Una victoria contra la homofobia en el fútbol
Por
Malva Marani
Las alianzas tóxicas del gobierno argentino en el escenario internacional
La caída de un rockstar
Por
Luis Bruschtein
Rechazo sindical a la reforma laboral
Todos los gremios en contra, pero con estrategias diferentes
El País
El canciller Pablo Quirno participará el 4 de febrero de una reunión en el Departamento de Estado.
Trump pide los minerales y Milei se los quiere dar
Por
Raúl Kollmann
Movimientos en el Congreso y las versiones de un armado transversal
El armado y las internas del peronismo no K
Por
Analía Argento
Seis intendentes que eran de JxC se alinean con Milei
La Libertad Avanza come fichas radicales en Córdoba
Por
Gregorio Tatian
Fue designado por Carlos Presti
La sombra de la ESMA alcanza al nuevo jefe de inteligencia militar
Por
Luciana Bertoia
Economía
La inflación recalentada con ingresos desplomados se hace habitual en los barrios
Los precios “doman” al Gobierno de Milei
Por
Leandro Renou
El dólar minorista BNA cerró en 1455 pesos para la venta.
Leve rebote en medio del carry trade
Incertidumbre alrededor de la sostenibilidad del endeudamiento.
Radiografía de la deuda externa de las provincias
La economía libertaria reemplaza ingresos genuinos por la ayuda del Estado.
Más planes sociales que no alcanzan a cubrir el deterioro de los ingresos
Por
Juan Garriga
Sociedad
Los fuegos no están apagados del todo y avanzan en varios lugares
Una ola de calor reaviva los focos de incendio en Chubut
Durará varios días y ya hay 13.000 vuelos cancelados
Estados Unidos sufre una extensa ola de frío extremo
Además le practicaron una traqueotomía, a raiz del accidente en Pinamar
Bastián Jerez fue operado por sexta vez
Causó destrozos en varias zonas de la provincia
Un fuerte temporal en Mendoza con granizo y tormenta eléctrica
Deportes
Alarma en la Selección argentina rumbo al Mundial
España: Foyth se lesionó el tendón de Aquiles
El Lobo se impuso por 2 a 1 con goles de Barros Schelotto y Torres
Racing no le encontró la vuelta a Gimnasia y perdió bien en La Plata
Por
Daniel Guiñazú
El conjunto de Núñez se reencontró con el triunfo
River se estrenó con una alegría
Por
Malva Marani
Con los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone como titulares
Liga Italiana: goleó Como y es la gran revelación de la temporada