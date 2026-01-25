Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Títulos 25 de enero - Clone

Últimas Noticias

El Gobierno trabaja para bajar la edad de imputabilidad

Punitivismo como la única solución

Los recordatorios de hoy

Maria Celeste Marina, Mario Juan Muntaner, Desaparecidos de El Vesubio y Puente 12

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 25 de enero

donald trump -15/10/2025

Declaración del grupo "Ciudadanos de las Américas".

La paz y la democracia, bajo amenaza

Exclusivo para

Incendio Chubut

Una ola de calor reaviva los focos de incendio

Chubut reenciende todas las alarmas

FOTO PRENSA trenes carga argentina

Dos proyectos de privatización y una alternativa en beneficio de pasajeros y pymes

La recuperación del tren o un negocio para pocos

Por Raúl Dellatorre

"Trump reveló un absoluto desprecio por Europa y por alianzas basadas en valores democráticos"

Europa responde al nuevo orden que impone EE.UU.

Por Marcelo Justo
Javier Milei Luis Caputo-15/04/2025

La inflación recalentada con ingresos desplomados se hace habitual en los barrios

Los precios “doman” al Gobierno de Milei

Por Leandro Renou

El País

La oposición busca frenar el tratamiento de la reforma libertaria

Un operativo para bloquear la precarización laboral

Por Paula Marussich

Títulos 25 de enero - Clone

El canciller Pablo Quirno participará el 4 de febrero de una reunión en el Departamento de Estado.

Trump pide los minerales y Milei se los quiere dar

Por Raúl Kollmann
Pichetto recinto -02/11/2024

Movimientos en el Congreso y las versiones de un armado transversal

El armado y las internas del peronismo no K

Por Analía Argento

Economía

FOTO PRENSA trenes carga argentina

Dos proyectos de privatización y una alternativa en beneficio de pasajeros y pymes

La recuperación del tren o un negocio para pocos

Por Raúl Dellatorre
Jorge Larrosa INDEC LOGO Y FACHADA

Cambios en la forma de cálculo del índice de precios al consumidor

Objetivo cumplido

Por Hernán Letcher
Javier Milei Luis Caputo-15/04/2025

La inflación recalentada con ingresos desplomados se hace habitual en los barrios

Los precios “doman” al Gobierno de Milei

Por Leandro Renou
Banco Central

El dólar minorista BNA cerró en 1455 pesos para la venta.

Leve rebote en medio del carry trade

Sociedad

Además le practicaron una traqueotomía, a raiz del accidente en Pinamar

Bastián Jerez fue operado por sexta vez

Durará varios días y ya hay 13.000 vuelos cancelados

Estados Unidos sufre una extensa ola de frío extremo

Los fuegos no están apagados del todo y avanzan en varios lugares

Una ola de calor reaviva los focos de incendio en Chubut

Causó destrozos en varias zonas de la provincia

Un fuerte temporal en Mendoza con granizo y tormenta eléctrica

Deportes

FOTOBAIRES torneo apertura 2026 gimnasia de la plata racing

El Lobo se impuso por 2 a 1 con goles de Barros Schelotto y Torres

Racing no le encontró la vuelta a Gimnasia y perdió bien en La Plata

Por Daniel Guiñazú
VILLARREAL, 24/01/2026.- El defensa del Villarreal Juan Foyth se lesiona durante el partido de la jornada 21 de LaLiga que Villarreal CF y Real Madrid disputan hoy sábado en el estadio de La Cerámica. EFE/Kai Forsterling

Alarma en la Selección argentina rumbo al Mundial

España: Foyth se lesionó el tendón de Aquiles

FOTO JULIO MARTIN MANCINI torneo apertura 2026 barracas central river montiel

El conjunto de Núñez se reencontró con el triunfo

River se estrenó con una alegría

Por Malva Marani
COMO (Italy), 24/01/2026.- Como 1907's forward Anastasios Douvikas (L) celebrates with teammate Nico Paz after scoring the 1-0 goal during the Italian Serie A soccer match Como 1907 vs Torino FC at Giuseppe Sinigaglia stadium in Como, Italy, 24 January 2026. (Italia) EFE/EPA/ROBERTO BREGANI

Con los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone como titulares

Liga Italiana: goleó Como y es la gran revelación de la temporada