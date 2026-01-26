Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
A 29 años del asesinato del reportero gráfico Joseé Luis Cabezas
La ferocidad de un crimen
26 de enero de 2026 - 3:30
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Cabezas
Acto del gremio de Prensa Rosario.
(Gentileza -)
Últimas Noticias
Reducción de la jornada e indemnizaciones
Las 3 claves de la reforma laboral que impulsará el peronismo para enfrentar a Milei
"Fútbol y valores" en un Instituto de Menores
Mauro Amato, el ídolo que bancó a las Madres y hoy ayuda a jóvenes detenidos
El patio trasero y la doctrina Monroe recargada
Scott Bessent definió a Milei como “una pieza central” de la estrategia de Trump para América latina
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 26 de enero de 2026
Exclusivo para
Mendoza, el laboratorio libertario
Minería en periglaciares y reforma laboral, bajo el ala de Milei y Cornejo
Por
Gabriela Valdes
La ONG Foro Penal informó que la cifra puede aumentar cuando avance el proceso de verificación
Anuncian la excarcelación de al menos 104 presos en Venezuela
Minotauro reeditó "Crash" y "Noches de cocaína"
J.G. Ballard, el más realista de los escritores
El psicoanalista Horacio Medina, sobre los nietos recuperados
“La desapropiación no es solo la restitución de un nombre”
Por
Oscar Ranzani
El País
El patio trasero y la doctrina Monroe recargada
Scott Bessent definió a Milei como “una pieza central” de la estrategia de Trump para América latina
La agenda del Gobierno
Javier Milei va a Mar del Plata, mientras sus ministros buscan los votos para la reforma laboral
Mendoza, el laboratorio libertario
Minería en periglaciares y reforma laboral, bajo el ala de Milei y Cornejo
Por
Gabriela Valdes
Entre el seguidismo y la autonomía
El PRO amaga autonomía con el DNU de la SIDE, pero apoya la reforma laboral
Por
Werner Pertot
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 26 de enero de 2026
El 44% de las compras en supermercados se pagan con crédito
Consumo agotado, crisis en plena expansión
Por
Bernarda Tinetti
Tendrá un costo fiscal equivalente a 6 leyes de financiamiento universitario
La reforma laboral de Milei trae más ajuste
Por
Mara Pedrazzoli
Radiografía del mercado laboral
Este es el valor en el que cerró el salario promedio privado en 2025
Sociedad
Se vendían por internet
La Anmat prohibió la venta de un shampoo y un acondicionador para niños
Calor extremo
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 26 de enero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 26 de enero
Tormenta invernal histórica en EE.UU.
Frío extremo, muertes y colapso
Deportes
Roma y Milan no se sacaron ventaja y siguen en el podio
Serie A de Italia: Juventus goleó a Napoli y ayudó al Inter en la cima
Enzo Fernández marcó de penal en el éxito de Chelsea sobre Crystal Palace
Premier League: Manchester United se llevó un triunfazo ante Arsenal
Platense Instituto, desde las 17
Prohibido pestañear: este lunes arranca la segunda fecha del Apertura
El conjunto xeneize se impuso 1-0 en su estreno en la Bombonera
Torneo Apertura: Boca le ganó a Riestra con la fórmula de siempre