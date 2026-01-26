Omitir para ir al contenido principal
"Políticas de hambre y exclusión”

Repudian la visita de Javier Milei a Mar del Plata: el comunicado de una agrupación de jubilados

La Multisectorial Jubilados y Pensionados de General Pueyrredón compartió un comunicado en contra de las “políticas de hambre, exclusión y violencia”.

Multisectorial Jubilados y Pensionados Gral Pueyrredón En contra de la presencia de Milei en Mar del Plata (Multisectorial Jubilados y Pensionados Gral Pueyrredón)

Desfile Militar-30/05/2025

"Retroceso absoluto”

Otro guiño de Milei a los militares: podrán ser funcionarios sin pasar a disponibilidad

Angel Di Maria

Di María no necesita que lo ayuden

Por Daniel Guiñazú
Sinner

El italiano dejó atrás los problemas de cansancio y calambres

Sinner jugó de noche y avanzó sin sobresaltos en Australia

Milei, Trump-03/05/2025

Una mala fotocopia

Milei quiere imitar el ICE de Trump: “Es una puesta en escena”

Mendoza, el laboratorio libertario

Minería en periglaciares y reforma laboral, bajo el ala de Milei y Cornejo

Por Gabriela Valdes
Pago Tarjeta de Credito

El 44% de las compras en supermercados se pagan con crédito

Consumo agotado, crisis en plena expansión

Por Bernarda Tinetti
23/01/2026.- Personas participan en una vigilia frente al centro penitenciario Rodeo I este viernes, en Zamora estado de Miranda (Venezuela)

La ONG Foro Penal informó que la cifra puede aumentar cuando avance el proceso de verificación

Anuncian la excarcelación de al menos 104 presos en Venezuela

Minotauro reeditó "Crash" y "Noches de cocaína"

J.G. Ballard, el más realista de los escritores

Santos

Denunciado por presuntas irregularidades

Sigue la sangría de funcionarios: renunció el titular del Renaper

Bessent Milei

El patio trasero y la doctrina Monroe recargada

Scott Bessent definió a Milei como “una pieza central” de la estrategia de Trump para América latina

Economía

Extraño fenómeno local

Argentina, país loco: ¿por qué un auto usado hoy es más caro en dólares que cuando era 0 kilómetro?

Por Vardan Bleyan

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 26 de enero de 2026

Tendrá un costo fiscal equivalente a 6 leyes de financiamiento universitario

La reforma laboral de Milei trae más ajuste

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Fue detenido

Zárate: un hombre asesinó a la ex pareja de su novia en una estación de servicio

Se esperan 36 grados en el AMBA

La ola de calor no cede y hay alertas por temperaturas extremas en el AMBA y otras siete provincias

Se vendían por internet

La Anmat prohibió la venta de un shampoo y un acondicionador para niños

Calor extremo

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 26 de enero

Deportes

Franco Colapinto-09/11/2025

El piloto argentino de Fórmula 1 inicia la temporada 2026

Colapinto ya probó su nuevo auto Alpine: a pesar de un pequeño desperfecto, tuvo una gran jornada

FOTO PRENSA PLATENSE walter zunino platense

Platense Instituto, desde las 17

Prohibido pestañear: este lunes arranca la segunda fecha del Apertura