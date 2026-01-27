Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental
El municipio presenta el Calendario Ambiental 2026
27 de enero de 2026 - 3:02
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
ROISARIO
(Imagen Web)
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
El apañe como trinchera: una sondeo federal
Rumbos y desafíos del activismo lgbti a un año del 1F
Por
Cristian Prieto
Abren la reinscripción para el Boleto Educativo Gratuito 2026
“La relación con el presidente es buena desde lo personal”, afirmó el gobernador
Pullaro acompaña las reformas “sin condicionamientos”
Convocatoria a espacios culturales de la ciudad
Noches de museos abiertos
Exclusivo para
La licitación por la obra ya está abierta y responde a un reclamo vecinal
San Cristóbal: avanza el proyecto para construir una plaza en una exestación de tranvías
Por
Santiago Brunetto
Más de 5 de 10 sectores manufactureros, seriamente dañados
La importación ya condenó a la mitad de la industria
El gobierno iraní prometió una "respuesta firme" ante cualquier eventual agresión
Estados Unidos despliega un portaviones nuclear frente a Irán
Carta de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
Le piden a Caputo que reduzca las multas de la Ley de Inocencia Fiscal
El País
Qué hay detrás de la visita de la comitiva norteamericana a Ushuaia
Un avión envuelto en sospechas y una inspección a la soberanía
Por
Matías Ferrari
El Gobierno analiza si negociar o no los puntos más resistidos del plan libertario
Bullrich, a la caza de los votos
La visita a Mar del Plata suma adhesiones y rechazos sonoros
Milei, entre fanáticos y protestas de jubilados
Por
Melisa Molina
La crueldad desigual: La negación del arresto domiciliario a Julio De Vido
Por
Maximiliano Rusconi
Economía
El indicador retrocedió 8% respecto a enero de 2025
Cae la confianza en el Gobierno
Más de 5 de 10 sectores manufactureros, seriamente dañados
La importación ya condenó a la mitad de la industria
La divisa alcanzó su nivel más alto en once días
Los dólares se movieron al alza
Inocencia Fiscal
Pymes piden reducción de multas
Sociedad
La licitación por la obra ya está abierta y responde a un reclamo vecinal
San Cristóbal: avanza el proyecto para construir una plaza en una exestación de tranvías
Por
Santiago Brunetto
Esquel también está en peligro
Chubut: el fuego rodea la localidad de Cholila
Por
Juan Funes
Homicidio grupal en Córdoba
Cuatro arrestados por el crimen de un joven de 24 años que fue atacado a golpes
Tenía 23 años
Tragedia en Mar del Plata: murió el joven que fue arrollado por un tren en Ruta 2
Deportes
Se destacan Gimnasia de Mendoza-San Lorenzo y Newell's-Independiente
La rueda del Torneo Apertura no para: sigue la segunda fecha con cinco partidos más
El pilarense completó 60 vueltas en Barcelona
Colapinto giró en el nuevo A526
Por
Malva Marani
El Calamar prolongó su invicto en Vicente López por la Zona A
Torneo Apertura: Platense batió a Instituto y por ahora lidera
Di María no necesita que lo ayuden
Por
Daniel Guiñazú