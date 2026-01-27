Omitir para ir al contenido principal
LITERATURA David Toscana ganó el Premio Alfaguara de Novela
📰 La gran épica de los vencidos
El escritor mexicano obtuvo el prestigioso galardón con “El ejército ciego”, basada en un tremendo hecho histórico.
Por
Silvina Friera
28 de enero de 2026 - 3:15
Toscana, radicado en Madrid, recibirá 175.000 dólares.
(Ulf Andersen/Getty Images)
Últimas Noticias
Hijos y disparos
Por
Carloyn Cassady
El apañe como trinchera: una sondeo federal
Rumbos y desafíos del activismo lgbti a un año del 1F
Por
Cristian Prieto
Comenzó la auditoria contable en Ñuls
Sueldos escandalosos y deuda millonaria
Central visita a Racing por la segunda fecha del torneo
Partido exigente en cancha de potrero
Una mujer sufrió traumatismo de tórax
Vuelco en Villa Gesell: turistas mendocinos se accidentaron en la zona de médanos
Con discursos religiosos, antiderechos y conservadores
Quiénes son los oradores del Derecha Fest
"En Nueva York que se congelaron los alquileres”
Mamdani reafirmó su compromiso para bajar los precios de los alquileres en el show de Jimmy Fallon
Frente al Congreso
Piden que el Gobierno de explicaciones sobre la incorporación de Argentina al Consejo de Paz
El País
1111
Por
Daniel Rosso
Incidente y protesta
Detuvieron a una persona por golpear la camioneta en la que viajaba Milei
Antes de ir a la Derecha Fest, pasará por el teatro a ver el show de Fátima Florez
A pesar del malestar de los operadores turísticos, Milei sigue de gira en Mar del Plata
Por
Melisa Molina
El conflicto continúa
La furia de Techint: evalúa denunciar dumping después de perder una licitación
Economía
El ajuste recae con más fuerza sobre los sectores populares.
El modelo de la ley de la selva
Por
Juan Garriga
Duro documento contra el Gobierno de Milei y la timba financiera
La industria de Santa Fe se queja, la UIA calla
Por
Leandro Renou
Se busca un operador privado para las compras de GNL
Siguen las importaciones de gas y se privatiza la gestión
Por
Mara Pedrazzoli
Vital para refinanciar deuda externa
El riesgo país es el más bajo desde 2018 y Argentina está más cerca de volver a los mercados internacionales
Sociedad
Sancionados por el Ministerio de Transporte bonaerense
Caso Bastian: inhabilitaron a los conductores involucrados en el choque
A raíz de un hábeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria
Suspenden el ingreso de nuevos detenidos en el Penal de González Catán
Por
Santiago Brunetto
¿Pueden los gobiernos usar la Inteligencia Artificial para escribir normas?
En EE.UU. se estudia usar la IA para idear regulaciones estatales
"Bondiolicidio" en curso
El fin de la bondiola: productores porcinos advierten las consecuencias del avance de la importación
Deportes
Se impuso ante Talleres en Liniers y tiene puntaje perfecto
Torneo Apertura: Vélez reaccionó a tiempo y volvió a ganar
Torneo Apertura
Más de la segunda fecha: River recibe a Gimnasia y Racing a Central
Se define la clasificación a octavos y 16avos
Miércoles de Champions League: 18 partidos a la misma hora
La tenista número 3 del ranking WTA destruyó su raqueta a golpes camino al vestuario
Coco Gauff tuvo un ataque de ira tras una derrota aplastante