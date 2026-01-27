Omitir para ir al contenido principal
El Sindicato de Taxistas se solidarizó; "No tienen a quién reclamarle”

Maneras de protestarle a un empleador virtual

Choferes de Uber y Didi convocaron a un “paro” que consistió en no conectarse a la aplicación. Se organizaron en grupos de whatsapp. Las tarifas y los costos.

Movilizacion taxis
Movilizacion taxis Los taxistas se solidarizaron con los choferes de las aplicaciones. (Archivo Rosario|12/LA CAPITAL)

Hijos y disparos

Por Carloyn Cassady

El apañe como trinchera: una sondeo federal

Rumbos y desafíos del activismo lgbti a un año del 1F

Por Cristian Prieto
Ignacio boero presidente Newells

Comenzó la auditoria contable en Ñuls

Sueldos escandalosos y deuda millonaria

Estadio Racing cilindro de avellaneda

Central visita a Racing por la segunda fecha del torneo

Partido exigente en cancha de potrero

Un destino con diversidad de paisajes

Salta, una experiencia que conecta naturaleza, cultura y aventura

Se busca un operador privado para las compras de GNL

Siguen las importaciones de gas y se privatiza la gestión

Por Mara Pedrazzoli
Educación Inteligencia Artificial

¿Pueden los gobiernos usar la Inteligencia Artificial para escribir normas?

En EE.UU. se estudia usar la IA para idear regulaciones estatales

Janni Fagan

Tercera novela de la autora escocesa Jenni Fagan

“Luckenbooth”: una carta de amor y odio a Edimburgo

Por Laura Gomez

El País

Cristina Fernández, Dia de la Lealtad-18/10/2025

1111

Por Daniel Rosso

Incidente y protesta

Detuvieron a una persona por golpear la camioneta en la que viajaba Milei

Fatima Florez Javier Milei

Antes de ir a la Derecha Fest, pasará por el teatro a ver el show de Fátima Florez

A pesar del malestar de los operadores turísticos, Milei sigue de gira en Mar del Plata

Por Melisa Molina

El conflicto continúa

La furia de Techint: evalúa denunciar dumping después de perder una licitación

Economía

FOTO REDES SOCIALES chaco textil emilio alal planta villa angela

Bajan las persianas fábricas en Corrientes y Chaco.

Cierre de otra planta textil

El riesgo país quedó por debajo de los 500 puntos básicos, un mínimo desde 2018.

Entusiasmo entre los operadores financieros

La causa YPF que tramita en Nueva York

Burford quiere información sobre el oro

Frigorífico Pico, creador de la hamburguesa Paty

Otra firma emblemática en problemas

Sociedad

Daniel Tonelli, intendente de Arroyo Seco

Lluvia de críticas para Daniel Tonelli, de Arroyo Seco

Un intendente de Santa Fe comparó la inacción de gobierno con el autismo y tuvo que salir a pedir disculpas

Francia debate los daños de la excesiva exposición digital

Diputados franceses prohíben las redes sociales a menores de 15 años

Bastián, el nene de 8 años que sufrió graves lesiones tras un choque en Pinamar

Sancionados por el Ministerio de Transporte bonaerense

Caso Bastian: inhabilitaron a los conductores involucrados en el choque

Unidad N°43 de González Catán

A raíz de un hábeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria

Suspenden el ingreso de nuevos detenidos en el Penal de González Catán

Por Santiago Brunetto

Deportes

Proyecto nuevo estadio River Plate

"Es un día histórico", dijo el presidente Di Carlo

River anunció la ampliación del Monumental: techado y capacidad para más de 100 mil personas

Vélez vs Talleres Foto: FOTOBAIRES Fecha 2 Torneo Apertura. Liga Profesional.

Se impuso ante Talleres en Liniers y tiene puntaje perfecto

Torneo Apertura: Vélez reaccionó a tiempo y volvió a ganar

FOTO PRENSA RIVER river entrenamiento

Torneo Apertura

Más de la segunda fecha: River recibe a Gimnasia y Racing a Central

ISTANBUL (Turkey), 20/01/2026.- Atletico Madrid's Julian Alvarez in action during a training session in Istanbul, Turkey, 20 January 2026. Atletico Madrid will face Galatasaray in a UEFA Champions League match on 21 January 2026. (Liga de Campeones, Turquía, Estanbul) EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU

Se define la clasificación a octavos y 16avos

Miércoles de Champions League: 18 partidos a la misma hora