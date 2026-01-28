📰 La Virgen de la Tosquera

Omitir para ir al contenido principal
Escala la tensión
Trump envía una flota armada a Irán y amenaza: “El próximo ataque será mucho peor”
El fin del Transporte del Bicentenario
El PRO quitó una línea de colectivos gratuita con choferes mujeres que recorría Vicente López
Agenda deportiva
Miércoles a puro fútbol: juegan Boca, River y hay definición en la Champions
Exclusivo para
La presidenta encargada destacó los "canales de comunicación" con el gobierno de Trump
Delcy Rodríguez anunció el desbloqueo de activos venezolanos en Estados Unidos
La causa YPF que tramita en Nueva York
Burford quiere información sobre el oro
El País
Encuentro en la UOM
Nueva reunión de gremios que rechazan la reforma laboral
Milei cerró La Derecha Fest en Mar del Plata
Un Presidente a puro baile y canto en medio de las llamas
Por
Melisa Molina
El carácter regresivo para los derechos de las personas privadas de la libertad,y el aumento de la severidad punitiva.
Encarcelamiento en Argentina: 258 de cada 100 mil habitantes, la tasa más alta de su historia
Por
Adriana Meyer
Economía
Ante la jueza Loretta Preska
Juicio por YPF: el Gobierno pidió suspender el discovery y rechazar el pedido de desacato
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 28 de enero de 2026
Reclamo de protección industrial y abusos de posición dominante
Paolo Rocca, nacido para ganar
Por
Raúl Dellatorre
Se busca un operador privado para las compras de GNL
Siguen las importaciones de gas y se privatiza la gestión
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Accidente mortal en el Parque Nacional Nahuel Huapi
Quién era la turista que murió al tirarse de una cascada en Bariloche
Está grave
Un policía de la Ciudad fue baleado en un intento de robo en Morón
Más calor en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero
Deportes
Peligro de Wolf
Los finalistas del pre-cosquín futbolero
Atlético Tucumán y Central Córdoba (SdE) empataron sin goles en el Monumental José Fierro
Newell’s le arruinó la fiesta a Independiente con un empate agónico en el Coloso
Boca presentó en la noche del martes a sus flamantes refuerzos
Ascacibar: “A River no quería ir”
La tenista número 3 del ranking WTA destruyó su raqueta a golpes camino al vestuario
Coco Gauff tuvo un ataque de ira tras una derrota aplastante