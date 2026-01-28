Omitir para ir al contenido principal
Miércoles a puro fútbol: juegan Boca, River y hay definición en la Champions

La Liga de Campeones tendrá 18 partidos en simultáneo, mientras que los dirigidos por Claudio Úbeda le harán el pasillo de Campeón a Estudiantes.

Champions League-28/08/2025
(Redes Sociales)

WASHINGTON, DC - JANUARY 09: U.S. President Donald Trump takes questions from members of the media during a meeting with oil and gas executives in the East Room of the White House on January 9, 2026 in Washington, DC. Trump is holding the meeting to discuss plans for investment in Venezuela after ousting its leader Nicol�s Maduro. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Escala la tensión

Trump envía una flota armada a Irán y amenaza: “El próximo ataque será mucho peor”

El fin del Transporte del Bicentenario

El PRO quitó una línea de colectivos gratuita con choferes mujeres que recorría Vicente López

Tierra del Fuego: soberanía, silencio y subordinación

Por Edgardo Esteban

CARACAS (VENEZUELA), 26/01/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores donde se observa a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, saludando durante un evento de gobierno este lunes, en Caracas (Venezuela). Rodríguez se reunió con representantes de empresas petroleras, entre ellas la española Repsol, la estadounidense Chevron y la británica Shell

La presidenta encargada destacó los "canales de comunicación" con el gobierno de Trump

Delcy Rodríguez anunció el desbloqueo de activos venezolanos en Estados Unidos

Francia debate los daños de la excesiva exposición digital

Diputados franceses prohíben las redes sociales a menores de 15 años

Se busca un operador privado para las compras de GNL

Siguen las importaciones de gas y se privatiza la gestión

Por Mara Pedrazzoli

La causa YPF que tramita en Nueva York

Burford quiere información sobre el oro

Encuentro en la UOM

Nueva reunión de gremios que rechazan la reforma laboral

Milei en Derecha Fest, Mar del Plata

Milei cerró La Derecha Fest en Mar del Plata

Un Presidente a puro baile y canto en medio de las llamas

Por Melisa Molina

El carácter regresivo para los derechos de las personas privadas de la libertad,y el aumento de la severidad punitiva.

Encarcelamiento en Argentina: 258 de cada 100 mil habitantes, la tasa más alta de su historia

Por Adriana Meyer

Economía

Ante la jueza Loretta Preska

Juicio por YPF: el Gobierno pidió suspender el discovery y rechazar el pedido de desacato

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 28 de enero de 2026

FOTO ARCHIVO javier milei paolo rocca

Reclamo de protección industrial y abusos de posición dominante

Paolo Rocca, nacido para ganar

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

Accidente mortal en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Quién era la turista que murió al tirarse de una cascada en Bariloche

Está grave

Un policía de la Ciudad fue baleado en un intento de robo en Morón

Más calor en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero

Deportes

Peligro de Wolf

Los finalistas del pre-cosquín futbolero

Newells vs Independiente

Atlético Tucumán y Central Córdoba (SdE) empataron sin goles en el Monumental José Fierro

Newell’s le arruinó la fiesta a Independiente con un empate agónico en el Coloso

ENERO 27: El mediocampista Santiago Ascacibar y el delantero paraguayo Ángel Romero fueron presentados este martes de manera oficial en Boca

Boca presentó en la noche del martes a sus flamantes refuerzos

Ascacibar: “A River no quería ir”

FOTO CAPTURA PANTALLA australia open 2026 tenis femenino coco gauff

La tenista número 3 del ranking WTA destruyó su raqueta a golpes camino al vestuario

Coco Gauff tuvo un ataque de ira tras una derrota aplastante