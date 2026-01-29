Omitir para ir al contenido principal
Los síntomas del malestar actual

El psicoanálisis en la sociedad neoliberal

La represión ya no es el mecanismo imperante para el control social: ahora se impele al goce superyoico, lo que deviene en pasajes al acto o adicciones.

Estela Maidac
Por Estela Maidac
Salvador Dali, El Sueño Americano
El sueño americano, de Salvador Dalí (Archivo -)

