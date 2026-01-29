Omitir para ir al contenido principal
Portada
Salta|12
Sospechoso de abuso sexual en perjuicio de una niña
Investigan la muerte de un detenido en González
El hombre, de 51 años, estaba detenido desde la noche del 27 de enero. Ayer falleció en circunstancias que todavía no están claras.
29 de enero de 2026 - 3:29
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Comisaría de Joaquín V. González
(Redes sociales)
Últimas Noticias
Cortes de luz en el Norte Argentino
Sáenz exigió a Nación sanciones y mayores controles a Transnoa
Alertan sobre torturas
Denuncian violencia policial contra personas en situación de calle en Salta
Por
Claudia Ferreyra
La Corte deberá decidir sobre la reducción de pena
Dirigentes condenadas por estafas a docentes podrían salir en 7 meses
Entrevista a un detective privado sobre infidelidades
La vida amorosa de la gente
Exclusivo para
Los números de natalidad y su relación con la matrícula
Proyectan que para 2030 habrá 1,2 millones menos de estudiantes en las primarias argentinas
Por
Santiago Brunetto
Los síntomas del malestar actual
El psicoanálisis en la sociedad neoliberal
Por
Estela Maidac
Acerca de las críticas a los postulados freudianos
El psicoanálisis, entre la ciencia y el arte
Por
Silvia Ons
Habría filmado a sus víctimas
Más elementos aberrantes en el caso de Marcelo Porcel
El País
La exministra de Seguridad mantuvo reuniones con el bloque radical
Bullrich baila la danza de la negociación
Por
Paula Marussich
1111
Por
Daniel Rosso
Otro miércoles de represión contra los jubilados
Mientras Bullrich impulsa la reforma laboral en el Congreso, su sucesora la defiende con gases en la calle
"El derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo”
La carta de un juez de menores a Milei
Economía
El presidente le imputó al CEO de Techint haber intentado promover su caída
Milei acusó a Rocca de jugar a voltearlo en 2025
Piden suspender proceso de búsqueda de activos embargables
Combate contra Bulford por YPF
Por
Juan Garriga
El Tesoro renovó letras a un costo del 42,4% anual
Suba de tasas y alza en reservas
Algunos ven recesión, otros "nada más" que estancamiento
Menor actividad al cierre del año
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Los números de natalidad y su relación con la matrícula
Proyectan que para 2030 habrá 1,2 millones menos de estudiantes en las primarias argentinas
Por
Santiago Brunetto
Habría filmado a sus víctimas
Más elementos aberrantes en el caso de Marcelo Porcel
Fuego en el Parque Nacional Los Alerces
Chubut sigue en llamas
Por
Juan Funes
Temen que haya sido víctima de un operativo del ICE
Buscan a Narela Micaela Barreto, una joven de Banfield desaparecida desde hace una semana en Los Ángeles
Deportes
Muy floja producción del Xeneize en La Plata
Así no hay Ascacibar que alcance: Estudiantes 2, Boca 1
Las intenciones están y las conversaciones también
Vuelve a tomar fuerza la chance de ver a Messi en la Copa Libertadores
Los partidos de hoy
El conjunto de Javier Frana se medirá ante Corea del Sur en la lejana Busan
Cinco debutantes: otro cambio obligado en el equipo argentino de la Copa Davis
Por
Pablo Amalfitano