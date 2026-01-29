Omitir para ir al contenido principal
Desde 2015 estaba en el Museo Histórico Nacional de San Telmo

Polémica por el sable corvo de San Martín: volverá a ser custodiado por los Granaderos en Palermo

Por un decreto, el Gobierno nacional cambió la tutela oficial de la histórica pieza perteneciente al prócer de la patria. “No me parece una decisión atinada”, cuestionó el historiador Felipe Pigna.

Sable corvo de San Martín - Museo Histórico Nacional Desde 2015, el sable corvo de San Martín es custodiado en el Museo Histórico Nacional, en el barrio porteño de San Telmo (Redes Sociales)

Últimas Noticias

Juampy Juárez Trío

Suena el jazz en Funes

En Pinamar, Mora Ludueña creó Posta Norte Art

Arte contemporáneo con los pies en la arena

Por Malena Rodríguez Romairone

La violencia del ICE acumula rechazos

La imagen de Trump, en caída libre: “Cada día pierde partidarios”

Piden retirar su música de la plataforma

Café Tacvba vs. Spotify y un debate necesario

Por Yumber Vera Rojas

Exclusivo para

Llega la 34° edición de la fiesta nacional con epicentro en el Paseo Madero

Vuelve el Carnaval de la Amistad a Maipú

El folklore como campo de batalla política

Por Cristian Vitale

El film de Dolores Fonzi cuenta con quince preselecciones

“Belén” lidera la presencia argentina en los Premios Platino

Por Oscar Ranzani

Este jueves se realiza el velorio

Investigan la muerte del artista plástico Fernando Fazzolari en su casa de Monserrat

El País

El sindicalista murió a los 59 años

El mundo gremial y político despidió a Beto Pianelli

Los incendios ya arrasaron miles de hectáreas en la Patagonia

Después de un mes de reclamos, el Gobierno decretará la emergencia ígnea

Por Natalia López Gómez

Para combatir los incendios

Poco y tarde: finalmente, el Gobierno envió fondos a entidades de Bomberos Voluntarios

Tenía 59 años

Murió Beto Pianelli, secretario general de los Metrodelegados

Economía

Nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur

El Gobierno quita subsidios a la luz: ¿cuánto se pagará en la próxima factura?

Por Vardan Bleyan

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 29 de enero de 2026

El presidente le imputó al CEO de Techint haber intentado promover su caída

Milei acusó a Rocca de jugar a voltearlo en 2025

Piden suspender proceso de búsqueda de activos embargables

Combate contra Bulford por YPF

Por Juan Garriga

Sociedad

"Quizás me puse demasiado al límite"

Christian Petersen contó por qué se descompensó en el ascenso al Volcán Lanín

Científicos hallaron una colección de 2.600 herramientas sofisticadas

El “made in China” tiene 160 mil años de historia

Por Pablo Esteban

“Descansa en paz”

La despedida de los familiares de Narela Barreto

Trabajaba como camarera

Quién era Narela Barreto, la joven argentina que apareció muerta en Los Ángeles

Deportes

El club y el jugador acordaron una venta como salida al conflicto

La situación de Javier Ruiz en Independiente no tiene retorno

El lateral de Defensa y Justicia llegó por pedido de Gustavo Costas

Racing contrató a préstamo a Ezequiel Cannavo

Renzo Olivo recibió un wild card para jugar el cuadro principal

El último tenista argentino campeón del mundo jugará el Rosario Challenger

Por Pablo Amalfitano

Colapinto habló tras las pruebas que de su Alpine A526 en Montmeló

“El auto se siente rapidísimo en recta, lo cual es bueno”