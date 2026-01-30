Revolver

Revolver Tributo a The Beatles es una banda oriunda de Carcaraña, integrada por Ivan Gómez en guitarra y voces, Emiliano Delle Ore en coros, Diego Casale en guitarra y voces, Daniel Frattini en batería y percusión y Alan Delle Ore en bajo y voces. Fue seleccionada entre los mejores grupos beatles de Latinoamérica en 2012 (A las 20.30, en Beatmemo.)

(Imagen Web)