HISTORIETA Lanzamientos de la Editorial Común, fundada por Liniers

📰 Cuentos y leyendas que se transforman en cuadritos

“Cuentos de noche”, del propio Liniers, “El rugido de Catalina”, de Micaela Lupo Salvador y Nicolás Castelo, y “El gran Jack”, de Ben Hatke, son adaptaciones de relatos populares.

Andrés Valenzuela
Por Andrés Valenzuela
Historietas diptico (Gentileza -)

