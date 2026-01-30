Omitir para ir al contenido principal
Nueva intervención en el esquema de actualización
Impuesto a la nafta, postergado
31 de enero de 2026 - 22:31
El precio del combustible tiene impacto inflacionario.
(David Fernández/EFE)
Los recordatorios de hoy
Iris Nélida García y Enrique Bustamante
Las tareas contemplan la ampliación del icónico parque
“Vamos a tener la costanera entera nueva”
BRIGADISTAS
Más voces por el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad
Javkin pidió un debate “sin fanatismos ideológicos”
Se espera tensión en la dinámica inflacionaria de los próximos meses
El Central proyecta más ajuste fiscal para 2026
Por
Mara Pedrazzoli
Nueva intervención en el esquema de actualización
Impuesto a la nafta, postergado
Señales de alerta en el mercado financiero internacional
Números del “veranito” de enero
Los servicios vuelven a presionar sobre la inflación
Febrero, un carnaval de aumentos
Sociedad
Pidió que el Gobierno aplique la ley
Ian Moche reclamó por la emergencia en Discapacidad
Khaby Lame, el senegalés productor de videos más visto en la red que vendió su marca por $ 975 millones
El rey de TikTok no habla, no baila ni ostenta: solo se burla de TikTok
Por
Julián Varsavsky
En Miramar
Turista adolescente sufrió un abuso sexual
Exigen que se conserve en el Museo Histórico Nacional
Historiadores repudiaron el traslado del sable corvo de San Martín a un edificio en Palermo
Deportes
El TC y todo el deporte motor se verá por Canal 9
Comienza la temporada de automovilismo nacional en La Plata
Por
Jorge Dominico
Ensayo sobre la ceguera de la FIFA
Por
Gustavo Veiga
Asemanas de cumplir 39 años, buscará su 25°Grand Slam en la final del Abierto de Australia
Cómo Djokovic desafía los márgenes: así les ganó a Sinner, a la lógica y a la naturaleza del tiempo
Por
Pablo Amalfitano
En busca de su primera victoria y ante su gente
Torneo Apertura: Independiente recibe al Vélez del Mellizo