Nueva intervención en el esquema de actualización

Impuesto a la nafta, postergado

El precio del combustible tiene impacto inflacionario. (David Fernández/EFE)

Los recordatorios de hoy

Iris Nélida García y Enrique Bustamante

Las tareas contemplan la ampliación del icónico parque

“Vamos a tener la costanera entera nueva”

BRIGADISTAS

Más voces por el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad

Javkin pidió un debate “sin fanatismos ideológicos”

Se espera tensión en la dinámica inflacionaria de los próximos meses

El Central proyecta más ajuste fiscal para 2026

Por Mara Pedrazzoli

El País

Es un acto administrativo vacío, sin una disposición concreta de recursos

Emergencia Ígnea: puro humo para blindar la reforma laboral

Por Paula Marussich

Economía

Señales de alerta en el mercado financiero internacional

Números del “veranito” de enero

Los servicios vuelven a presionar sobre la inflación

Febrero, un carnaval de aumentos

Sociedad

Pidió que el Gobierno aplique la ley

Ian Moche reclamó por la emergencia en Discapacidad

Khaby Lame, el senegalés productor de videos más visto en la red que vendió su marca por $ 975 millones

El rey de TikTok no habla, no baila ni ostenta: solo se burla de TikTok

Por Julián Varsavsky

En Miramar

Turista adolescente sufrió un abuso sexual

Exigen que se conserve en el Museo Histórico Nacional

Historiadores repudiaron el traslado del sable corvo de San Martín a un edificio en Palermo

Deportes

El TC y todo el deporte motor se verá por Canal 9

Comienza la temporada de automovilismo nacional en La Plata

Por Jorge Dominico

Ensayo sobre la ceguera de la FIFA

Por Gustavo Veiga

Asemanas de cumplir 39 años, buscará su 25°Grand Slam en la final del Abierto de Australia

Cómo Djokovic desafía los márgenes: así les ganó a Sinner, a la lógica y a la naturaleza del tiempo

Por Pablo Amalfitano

En busca de su primera victoria y ante su gente

Torneo Apertura: Independiente recibe al Vélez del Mellizo