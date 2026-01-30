Entrevista a la directora del primer bloco de carnaval de calle del país
La guardiana del ritmo: Julia Cavalcante y la semilla del carnaval brasileño en Buenos Aires
Julia Cavalcante transformó la nostalgia de su San Pablo natal en un movimiento que hoy cumple una década ocupando las calles porteñas. Desde la creación del Colectivo Passarinho hasta la fundación de Cordão de Prata, la música y directora brasileña logró construir una escuela de percusión autogestiva que desafía las lógicas comerciales. En esta charla, profundiza sobre el valor político del carnaval y la importancia de habitar el espacio público, antes de la gran celebración que realizará este sábado 31 de enero en Almagro: un desfile histórico para conmemorar diez años de brillo, resistencia y tradición callejera.