Los partidos de hoy

31 de enero de 2026 - 19:47
Últimas Noticias
El laberinto pyme en medio del experimento libertario
Menos mercado y fuerte presión tributaria
Por
Mara Pedrazzoli
Con la acción y el humor que han conquistado a la audiencia, la comedia podría iniciar una saga
Amazon planea franquicia con Momoa y Bautista tras éxito de Equipo demolición
Mariano Monti y Rocío Mio, responsables de la residencia artística web3 que resultó afectada por el fuego
Bosque Gracias y los incendios en la Comarca Andina: “La pérdida es muy grande”
Por
Julio Nusdeo
La transformación de Jason Momoa dentro del nuevo panorama del Universo DC genera gran expectativa
El futuro de Lobo: Jason Momoa habla sobre su papel en “Supergirl”
Exclusivo para
El folklore como campo de batalla política
Por
Cristian Vitale
Donald Trump se acerca a un nuevo cierre de gobierno
Estados Unidos: el Senado bloqueó un proyecto de presupuesto
Más de un mes y 230 mil hectáreas quemadas después
El Gobierno reaccionó y firmó un decreto de Emergencia Ígnea
Por
Melisa Molina
El presidente de EE.UU. aseguró que los ucranianos “nunca experimentaron algo así”
Trump afirma que Putin accedió a pausar los ataques a Ucrania por el frío
El País
Según The New York Times
Javier Milei negocia que la Argentina reciba deportados de Estados Unidos
El Presidente, más comprometido
Cómo es el acuerdo que firmaron Hayden Davis y Javier Milei antes de la estafa $LIBRA
Batalla cultural
Por
Sacha Kun Sabó
Comunicado ante los mensajes de “contenido explícitamente intimidatorio”
El colectivo de abogados repudió al “Gordo” Dan por sus amenazas a Claudia Cesaroni
Economía
El laberinto pyme en medio del experimento libertario
Menos mercado y fuerte presión tributaria
Por
Mara Pedrazzoli
Agua, luz, gas, colectivos y alquileres
Golpe directo al bolsillo: todos los aumentos de febrero 2026
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 30 de enero de 2026
La provincia de Buenos Aires cedería casi 400 mil millones
Quién más pierde con la reforma
Por
Raúl Dellatorre
Sociedad
En la cárcel de Bower
La enfermera condenada por el asesinato de bebés en el Neonatal de Córdoba denunció ser víctima de agresiones
Pidió que el Gobierno aplique la ley
Ian Moche reclamó por la emergencia en Discapacidad
Exigen que se conserve en el Museo Histórico Nacional
Historiadores repudiaron el traslado del sable corvo de San Martín a un edificio en Palermo
Lumi-7 y el debate sobre los límites del arte
Humano Ft. machine: así es la primera artista 100% hecha con inteligencia artificial del país
Por
Valentino Vitolla y Dylan Resnik
Deportes
Asemanas de cumplir 39 años, buscará su 25°Grand Slam en la final del Abierto de Australia
Cómo Djokovic desafía los márgenes: así les ganó a Sinner, a la lógica y a la naturaleza del tiempo
Por
Pablo Amalfitano
El ex tenista argentino le dedicó unas palabras al serbio tras alcanzar la final del Abierto de Australia
“Te amo, amigo”: el mensaje de Del Potro a Djokovic
Alcaraz y Djokovic se enfrentarán en la gran final del Abierto de Australia
Enfrentará a Alcaraz
Novak Djokovic le ganó a Jannik Sinner y es el otro finalista del Abierto de Australia