📰 Trump y la ceguera de la FIFA

Gustavo Veiga
Por Gustavo Veiga
US President Donald Trump (C) speaks as FIFA president Gianni Infantino (R) and the US Secretary of Homeland Security Kristi Noem looks on during a meeting with the White House Task Force on the FIFA World Cup 2026 in the Oval Office of the White House in Washington, DC on November 17, 2025. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. (AFP/AFP)

La política del grotesco de Milei sin propuesta

Incendiados 

Por Luis Bruschtein

Señales de alerta en el mercado financiero internacional

Números del “veranito” de enero

El sector privado advierte los números rojos de la temporada

En Chascomús ya hablan de “el peor verano de los últimos 20 años”

Por Andres Miquel

Gobernó entre 1989 y 1997 y consiguió nueve títulos

Murió Alfredo Davicce, histórico expresidente de River

El folklore como campo de batalla política

Por Cristian Vitale

Donald Trump se acerca a un nuevo cierre de gobierno

Estados Unidos: el Senado bloqueó un proyecto de presupuesto

Más de un mes y 230 mil hectáreas quemadas después

El Gobierno reaccionó y firmó un decreto de Emergencia Ígnea

Por Melisa Molina

El canciller Pablo Quirno recomendó "no viajar a la isla"

Milei acompaña el nuevo castigo de Trump a Cuba

Javier Milei negocia que la Argentina reciba deportados de Estados Unidos

El Presidente, más comprometido

Cómo es el acuerdo que firmaron Hayden Davis y Javier Milei antes de la estafa $LIBRA

Batalla cultural

Por Sacha Kun Sabó

Señales de alerta en el mercado financiero internacional

Números del “veranito” de enero

Se espera tensión en la dinámica inflacionaria de los próximos meses

El Central proyecta más ajuste fiscal para 2026

Por Mara Pedrazzoli

Los servicios vuelven a presionar sobre la inflación

Febrero, un carnaval de aumentos

En un contexto de acceso restringido al financiamiento

El sector privado, con más deuda en dólares

Por Juan Garriga

En la cárcel de Bower

La enfermera condenada por el asesinato de bebés en el Neonatal de Córdoba denunció ser víctima de agresiones

Pidió que el Gobierno aplique la ley

Ian Moche reclamó por la emergencia en Discapacidad

Exigen que se conserve en el Museo Histórico Nacional

Historiadores repudiaron el traslado del sable corvo de San Martín a un edificio en Palermo

Lumi-7 y el debate sobre los límites del arte

Humano Ft. machine: así es la primera artista 100% hecha con inteligencia artificial del país

Por Valentino Vitolla y Dylan Resnik

Gobernó entre 1989 y 1997 y consiguió nueve títulos

Murió Alfredo Davicce, histórico expresidente de River

El TC y todo el deporte motor se verá por Canal 9

Comienza la temporada de automovilismo nacional en La Plata

Por Jorge Dominico

Ensayo sobre la ceguera de la FIFA

Por Gustavo Veiga

En busca de su primera victoria y ante su gente

Torneo Apertura: Independiente recibe al Vélez del Mellizo