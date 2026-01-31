Omitir para ir al contenido principal
Eterno retorno de una receta que ya fracasó en Dinamarca y Georgia
Dos países bajaron la edad punible y retrocedieron
El Gobierno quiere reducirla a 13 años. Sin embargo, experiencias internacionales y datos locales demuestran que no reduce delitos y aumenta reincidencia juvenil.
Por
Dolores Curia
01 de febrero de 2026 - 21:54
La falacia de bajar el delito bajando la edad de imputabilidad.
(Archivo -)
La evidencia internacional contra la baja de la edad de imputabilidad
Las penas de los niños
El Presidente, más comprometido
Cómo es el acuerdo que firmaron Hayden Davis y Javier Milei antes de la estafa $LIBRA
La decisión de Economía complica la negociación por la reforma laboral
El Gobierno se niega a eliminar la reducción de Ganancias que reclaman los gobernadores
Pese a la subordinación a Trump, crece la dependencia económica con el gigante asiático
Milei, un león domado por la abultada billetera china
La nueva máquina de guerra de la ultraderecha
Las trampas de Milei cuando arde el ajuste
Los incendios en la Patagonia se cuelan en la agenda del Congreso
Es un acto administrativo vacío, sin una disposición concreta de recursos
Emergencia Ígnea: puro humo para blindar la reforma laboral
Habrá subas en servicios, transporte y alquileres
Febrero llega con una fuerte ola de aumentos
Se espera tensión en la dinámica inflacionaria de los próximos meses
El Central proyecta más ajuste fiscal para 2026
Nueva intervención en el esquema de actualización
Impuesto a la nafta, postergado
Señales de alerta en el mercado financiero internacional
Números del “veranito” de enero
Las penas de los niños
Ocurrió en Acceso Oeste, a la altura de Bernal
Una mujer policía atropelló a un delincuente que intentó robar una moto en Quilmes
Por el incumplimiento de los acuerdos salariales
ATE anunció un paro nacional de 24 horas en los aeropuertos para este lunes
Ya tiene 144 tablas míticas que cuentan la historia de su deporte
La emotiva historia detrás de la inauguración del primer museo del surf en Mar del Plata
La kazaja obtuvo su segundo título de Grand Slam
Rybakina se impuso a Sabalenka y es la campeona de Australia