Los estigmas e ideas alejadas de la problemática en torno a la baja de imputabilidad

"Los derechos humanos no se plebiscitan"

“Los derechos humanos no se plebiscitan” - Clone

El cura y diputado Juan Carlos Molina y su cercana mirada sobre el proyecto libertario de ley penal juvenil.

Ayelén Berdiñas
Por Ayelén Berdiñas
Juan Carlos Molina, sacerdote y diputado. (Capturas de Video)

La gran pelea

Por Eduardo Dvorkin

Milei y el arte de imponer la agenda

Por Luis Alberto Quevedo

Estuvo preso por un tuit sobre la esposa de Gerardo Morales

Después de dos años, tratarán el sobreseimiento de Nahuel Morandini

Los estigmas e ideas alejadas de la problemática en torno a la baja de imputabilidad

“Los derechos humanos no se plebiscitan”

Por Ayelén Berdiñas

Carta abierta a los senadores de la provincia

Córdoba: mujeres del arte, la cultura y la ciencia contra la reforma laboral

Le cierra el mercado a biocombustibles hechos con soja

Europa le echó biodiesel al fuego

Por Raúl Dellatorre

Conmoción en Bahía Blanca

Murió una beba de dos meses: detuvieron al padre acusado de golpearla

Las penas de los niños

Por Carlos Rozanski

Los estigmas e ideas alejadas de la problemática en torno a la baja de imputabilidad

“Los derechos humanos no se plebiscitan”

Por Ayelén Berdiñas

Volvió a publicar un documento en el que critica el proyecto de Milei

La Iglesia Católica rechazó la baja de edad de imputabilidad

Por Washington Uranga

Carta abierta a los senadores de la provincia

Córdoba: mujeres del arte, la cultura y la ciencia contra la reforma laboral

Pese a la subordinación a Trump, crece la dependencia económica con el gigante asiático

Milei, un león domado por la abultada billetera china

Por Sebastián Cazón

Economía

Le cierra el mercado a biocombustibles hechos con soja

Europa le echó biodiesel al fuego

Por Raúl Dellatorre

Habrá subas en servicios, transporte y alquileres

Febrero llega con una fuerte ola de aumentos

Se espera tensión en la dinámica inflacionaria de los próximos meses

El Central proyecta más ajuste fiscal para 2026

Por Mara Pedrazzoli

Nueva intervención en el esquema de actualización

Impuesto a la nafta, postergado

Sociedad

El senado francés a punto de aprobar la ley contra el uso de redes sociales por menores de 16 años

“Los cerebros de nuestros adolescentes no están a la venta”

Por Juan Francia

Conmoción en Bahía Blanca

Murió una beba de dos meses: detuvieron al padre acusado de golpearla

Eterno retorno de una receta que ya fracasó en Dinamarca y Georgia

La evidencia internacional contra la baja de la edad de imputabilidad

Por Dolores Curia

Las penas de los niños

Por Carlos Rozanski

Deportes

El Ciclón venció a Central Córdoba 1-0 con un gol de Gregorio Rodríguez

Torneo Apertura: San Lorenzo ganó gracias a un debutante

Por Lucas Gatti

Con un gol de Fernández en el final, los Blues le ganaron 3-2 a West ham

Premier League: Chelsea lo remontó gracias a Enzo

La kazaja conquistó Australia gracias a su triunfo sobre la número uno del mundo

La gran revancha de Rybakina

El caso de Botafogo y Vélez por el pase de Álvaro Montoro

Cuando una SAD estafa a una sociedad civil sin fines de lucro

Por Gustavo Veiga