Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
Tapa
31 de enero de 2026 - 23:57
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
Llamó a un “diálogo sincero y eficaz” para evitar la violencia
El Papa León XIV expresó su preocupación por las amenazas de Trump a Cuba
Es el jugador más joven en obtener los 4 Grand Slams
En un vibrante partido, Carlos Alcaraz le ganó a Novak Djokovic la final del Abierto de Australia
Asociate a Página|12 y la mitad de la cuota va a las Abuelas
Siempre Juntos
Una nueva provocación a 50 años del golpe
El Gobierno prioriza la designación de hijos de represores
Por
Luciana Bertoia
Exclusivo para
La británica Vivienne Westwood y la japonesa Rei Kawakubo comparten muestra en Melbourne
Mucho más que dos
Por
Mariana Enriquez
La reforma laboral
El desafío vital que enfrenta la CGT
Por
Felipe Yapur
El recorrido de los congresistas enviados por Trump
La presencia de Estados Unidos en el corazón de Vaca Muerta
Por
Analía Argento
El senado francés a punto de aprobar la ley contra el uso de redes sociales por menores de 15 años
“Los cerebros de nuestros adolescentes no están a la venta”
Por
Juan Francia
El País
Asociate a Página|12 y la mitad de la cuota va a las Abuelas
Siempre Juntos
Una nueva provocación a 50 años del golpe
El Gobierno prioriza la designación de hijos de represores
Por
Luciana Bertoia
Página/12 hace memoria
Gran elenco para hacer una de terror
Por
Eduardo Tagliaferro
La reforma laboral
El desafío vital que enfrenta la CGT
Por
Felipe Yapur
Economía
El nuevo plan monetario y el endeudamiento de las familias
Por
Hernán Letcher
Trastienda política de los negocios y la disputa entre el Gobierno y la “T”
El estigma de Rocca y la “oficina de guerra de Techint”
Por
Leandro Renou
Le cierra el mercado a biocombustibles hechos con soja
Europa le echó biodiesel al fuego
Por
Raúl Dellatorre
Habrá subas en servicios, transporte y alquileres
Febrero llega con una fuerte ola de aumentos
Sociedad
El mes arranca con más de 30 grados
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 1 de febrero
Reflexiones sobre la falta de compromiso del mundo adulto
¿Baja de imputabilidad o impunidad de un Presidente?
Por
Sergio Zabalza
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 1º de febrero
El senado francés a punto de aprobar la ley contra el uso de redes sociales por menores de 15 años
“Los cerebros de nuestros adolescentes no están a la venta”
Por
Juan Francia
Deportes
Es el jugador más joven en obtener los 4 Grand Slams
En un vibrante partido, Carlos Alcaraz le ganó a Novak Djokovic la final del Abierto de Australia
El conjunto catalán se impuso como visitante 3-1 a Elche
Liga de España: Barcelona ganó y le tiró la presión a Real Madrid
El caso de Botafogo y Vélez por el pase de Álvaro Montoro
Cuando una SAD estafa a una sociedad civil sin fines de lucro
Por
Gustavo Veiga
El Ciclón venció a Central Córdoba 1-0 con un gol de Gregorio Rodríguez
Torneo Apertura: San Lorenzo ganó gracias a un debutante
Por
Lucas Gatti