Rosario|12
Las tareas contemplan la ampliación del icónico parque
📰 “Vamos a tener la costanera entera nueva”
El intendente Javkin recorrió con el ministro Enrico las obras del Parque España. El funcionario provincial se quejó por el estado de las rutas nacionales.
31 de enero de 2026 - 23:16
Obra explanada Parque España Rosario
Los funcionarios en la recorrida de las obras del Parque España y la rambla
(Silvio Moriconi Subsecretar’a )
Temas en esta nota:
Rosario
Exclusivo para
El País
