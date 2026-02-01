Omitir para ir al contenido principal
Acerca de la pobreza energética

📰 El derrotero del subsidio a la garrafa de gas

En Argentina, el 34,3% de los hogares no tiene conexión a la red de gas natural y acceden al recurso a través de la garrafas.

Ariel Miño
Por Ariel Miño
El peso del subsidio en la garrafa está en el 14,6%.

Premios para todos los gustos

Premios Grammy 2026: Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny, Ca7riel y Paco Amoroso, y todos los ganadores de la ceremonia

Por Erik Gómez

Los recordatorios de hoy

Guillermo Oscar Segalli

El Gobierno de EE.UU giró 808 millones de dólares al país

Deuda para financiar más deuda

Por Mara Pedrazzoli

Ajuste y reclamo de las provincias

Con menos fondos, Salta discute la reforma laboral y el reparto nacional

Por Maira López

Trump ordenó desabastecer a la isla del petróleo indispensable para que su economía se mueva

Cuba, su ejemplo y las amenazas de Estados Unidos

Por Gustavo Veiga

El consumo de cortes vacunos se encuentra en mínimos históricos

El cepo a los salarios impide comprar carne

Por Bernarda Tinetti

Nostalgias de Gringolandia desde El País de Nomeacuerdo

Por Mempo Giardinelli

Opinión

La OTAN cae por su propio peso

Por Daniel Kersffeld

El País

Los debates empiezan este lunes

Uno por uno, los proyectos que el Gobierno quiere sancionar en extraordinarias

Por Melisa Molina

Milei, en una encrucijada que involucra a sus dos jefes

Milei, entre la sumisión a Trump o la sumisión al JP Morgan

Por Raúl Kollmann

Halagos para Sturzenegger, insultos a la oposición

Milei y un nuevo capítulo de agresividad en las redes

Economía

El nuevo plan monetario y el endeudamiento de las familias

Por Hernán Letcher

Le cierra el mercado a biocombustibles hechos con soja

Europa le echó biodiesel al fuego

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

Hernán Borisonik investiga los fundamentos filosóficos para una regulación global de la IA

“China rechaza el modelo de élite tecnocrática de Silicon Valley”

Por Julián Varsavsky

Trágico choque en Córdoba

Una pareja murió luego que su auto fuera embestido por una camioneta

Comienza la cuenta regresiva para el retorno de los humanos a la Luna

Todo listo para una nueva conquista del espacio

Por Pablo Esteban

Las cámaras develaron cómo fue el ataque al joven en Pinamar

No fue una patota, sino un amigo “sacado”

Deportes

Habían perdido los 4 partidos anteriores

Los Pumas le ganaron a Gran Bretaña y terminaron séptimos en el Seven de Singapur

Perdía frente a Riestra, pero logró la igualdad tras un agónico penal

Barracas encontró el empate en el final

Hay cinco partidos este lunes

Torneo Apertura: Racing, obligado a ganar en su visita a Tigre

Vertiginoso final de carrera en el autódromo de La Plata

Áspera lucha para el sorprendente comienzo del Turismo Pista

Por Jorge Dominico