Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
Opinión
📰 El molde para discutir la baja de la edad de imputabilidad
01 de febrero de 2026 - 21:55
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
menores detenidos esposados
(Imagen Web)
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
Ensayos
Pasiones tristes
Otro gol de Lautaro Martínez en Inter
Ganó el Madrid en el minuto 100 y silbaron a Mastantuono
Los recordatorios de hoy
Guillermo Oscar Segalli
La historia de una canción que tardó más de sesenta años en salir a la luz
Rescate tanguero en Excursionistas
Exclusivo para
Vertiginoso final de carrera en el autódromo de La Plata
Áspera lucha para el sorprendente comienzo del Turismo Pista
Por
Jorge Dominico
Lumilagro y el cruce viral por su nuevo termo importado desde China
Las importaciones que disfrazan la crisis de la industria bonaerense
Por
Marcial Amiel
Los usuarios denuncian fallas masivas
Reportan caída de la plataforma X
La reforma laboral
El desafío vital que enfrenta la CGT
Por
Felipe Yapur
El País
Los debates empiezan este lunes
Uno por uno, los proyectos que el Gobierno quiere sancionar en extraordinarias
Por
Melisa Molina
Nostalgias de Gringolandia desde El País de Nomeacuerdo
Por
Mempo Giardinelli
"Miles de víctimas siguen sin respuesta", dice Pablo Llonto
La agenda judicial a 50 años del golpe de Estado
Por
Luciana Bertoia
Asociate a Página|12 y la mitad de la cuota va a las Abuelas
Siempre Juntos
Economía
La bicicleta de Caputo, crisis de reservas y gastos superfluos
Deuda para financiar más deuda
Por
Mara Pedrazzoli
El consumo de cortes vacunos se encuentra en mínimos históricos
El cepo a los salarios impide comprar carne
Por
Bernarda Tinetti
El nuevo plan monetario y el endeudamiento de las familias
Por
Hernán Letcher
Le cierra el mercado a biocombustibles hechos con soja
Europa le echó biodiesel al fuego
Por
Raúl Dellatorre
Sociedad
Las cámaras develaron cómo fue el ataque al joven en Pinamar
No fue una patota, sino un amigo “sacado”
Se detectó un nexo financiero sostenido
Nuevos documentos de EE.UU. vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano
Comienza la cuenta regresiva para el retorno de los humanos a la Luna
Todo listo para una nueva conquista del espacio
Por
Pablo Esteban
Escaparon con un botín millonario
Violento robo a una joyería en Londres: ladrones destrozaron un vidrio blindado a mazasos
Deportes
Perdía frente a Riestra, pero logró la igualdad tras un agónico penal
Barracas encontró el empate en el final
Vertiginoso final de carrera en el autódromo de La Plata
Áspera lucha para el sorprendente comienzo del Turismo Pista
Por
Jorge Dominico
Mercado de pases
Maher Carrizo pasó de Vélez al Ajax
Hay cinco partidos este lunes
Torneo Apertura: Racing, obligado a ganar en su visita a Tigre