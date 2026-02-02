Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
Avanza la obra en la guardia del hospital Provincial
Los baños nuevos ya se terminaron
Autoridades de Salud recorrieron las instalaciones, para interiorizarse sobre la culminación del 80% de la primera etapa.
02 de febrero de 2026 - 3:04
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Ministros
La directora y vice del hospital junto a autoridades de Salud recorren el edificio en obras.
(Prensa -)
Últimas Noticias
Los recordatorios de hoy
Guillermo Oscar Segalli
Streaming. Mel Brooks: ¡El hombre de 99 años! se puede ver en HBO Max
Las locuras del genial Mel Brooks
Por
Leandro Arteaga
Hernán Borisonik investiga los fundamentos filosóficos para una regulación global de la IA
“China rechaza el modelo de élite tecnocrática de Silicon Valley”
Por
Julián Varsavsky
Los debates empiezan este lunes
Uno por uno, los proyectos que el Gobierno quiere sancionar en extraordinarias
Por
Melisa Molina
Exclusivo para
Vertiginoso final de carrera en el autódromo de La Plata
Áspera lucha para el sorprendente comienzo del Turismo Pista
Por
Jorge Dominico
Lumilagro y el cruce viral por su nuevo termo importado desde China
Las importaciones que disfrazan la crisis de la industria bonaerense
Por
Marcial Amiel
Los usuarios denuncian fallas masivas
Reportan caída de la plataforma X
La reforma laboral
El desafío vital que enfrenta la CGT
Por
Felipe Yapur
El País
Los debates empiezan este lunes
Uno por uno, los proyectos que el Gobierno quiere sancionar en extraordinarias
Por
Melisa Molina
Milei, en una encrucijada que involucra a sus dos jefes
Milei, entre la sumisión a Trump o la sumisión al JP Morgan
Por
Raúl Kollmann
Halagos para Sturzenegger, insultos a la oposición
Milei y un nuevo capítulo de agresividad en las redes
Nostalgias de Gringolandia desde El País de Nomeacuerdo
Por
Mempo Giardinelli
Economía
El consumo de cortes vacunos se encuentra en mínimos históricos
El cepo a los salarios impide comprar carne
Por
Bernarda Tinetti
El Gobierno de EE.UU giró 808 millones de dólares al país
Deuda para financiar más deuda
Por
Mara Pedrazzoli
El nuevo plan monetario y el endeudamiento de las familias
Por
Hernán Letcher
Le cierra el mercado a biocombustibles hechos con soja
Europa le echó biodiesel al fuego
Por
Raúl Dellatorre
Sociedad
Hernán Borisonik investiga los fundamentos filosóficos para una regulación global de la IA
“China rechaza el modelo de élite tecnocrática de Silicon Valley”
Por
Julián Varsavsky
Trágico choque en Córdoba
Una pareja murió luego que su auto fuera embestido por una camioneta
Comienza la cuenta regresiva para el retorno de los humanos a la Luna
Todo listo para una nueva conquista del espacio
Por
Pablo Esteban
Las cámaras develaron cómo fue el ataque al joven en Pinamar
No fue una patota, sino un amigo “sacado”
Deportes
Habían perdido los 4 partidos anteriores
Los Pumas le ganaron a Gran Bretaña y terminaron séptimos en el Seven de Singapur
Perdía frente a Riestra, pero logró la igualdad tras un agónico penal
Barracas encontró el empate en el final
Hay cinco partidos este lunes
Torneo Apertura: Racing, obligado a ganar en su visita a Tigre
Vertiginoso final de carrera en el autódromo de La Plata
Áspera lucha para el sorprendente comienzo del Turismo Pista
Por
Jorge Dominico