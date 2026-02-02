Omitir para ir al contenido principal
📰 MARATÓN

Maratón Santa Fe-Coronda (Prensa -)

El portal ProPublica accedió a los registros de los atacantes del joven enfermero

Identificaron a los dos agentes federales que le dispararon a Alex Pretti en Minneapolis

Los partidos del martes

Torneo Apertura: Lanús e Independiente Rivadavia quieren ser punteros

Las fotos del show en el Teatro Vorterix y un recorrido por la historia de amor entre el grupo sueco y el público local

The Hives en Argentina: sudor y gritos con “la mejor banda de rock” del mundo

Por Luis Paz

Sus principales atacantes no convierten goles

La sequía de sus delanteros, el problema que complica a River

Saldó millonarias deudas personales en 18 días

Reapareció Demian Reidel y se defendió de las acusaciones por corrupción

Trump ordenó desabastecer a la isla del petróleo indispensable para que su economía se mueva

Cuba, su ejemplo y las amenazas de Estados Unidos

Por Gustavo Veiga

El consumo de cortes vacunos se encuentra en mínimos históricos

El cepo a los salarios impide comprar carne

Por Bernarda Tinetti

Nostalgias de Gringolandia desde El País de Nomeacuerdo

Por Mempo Giardinelli

El País

De "Open to work" a director del INDEC

Quién es Pedro Lines, el nuevo titular del Indec que reemplazará a Marco Lavagna

A 50 años del golpe, un ataque a la memoria, la verdad y la justicia

La ofensiva del Ministerio de Defensa contra los juicios de lesa humanidad

Por Luciana Bertoia

"No hay que rasgarse las vestiduras”, dijo

Caputo niega la deuda y minimiza la crisis

Economía

Consumo sin fronteras

El fenómeno de las compras de argentinos al exterior por la apertura de exportaciones llegó al Financial Times

El cambio que aceleró su salida

Inflación, pobreza y salarios informales: las polémicas que marcaron la gestión de Lavagna en el INDEC

Por Vardan Bleyan

Estaba prevista para este martes

A pesar del flamante anuncio, Caputo adelantó que se postergará la nueva medición de la inflación

"La decisión no es nueva"

Los motivos detrás de la salida de Marco Lavagna del Indec

Por Natalia López Gómez

Sociedad

Se prohibió todo negocio hasta que no se termine el juicio por la muerte del astro

Un nuevo round en la pelea por la marca Maradona

Cincuenta evacuados y la avenida Santa Fe cerrada

Incendio en un edificio de Palermo

Legisladores solicitan al oficialismo que explique el cierre del área de Metrología Legal

El INTI da pelea y pide explicaciones a un gobierno que desregula todo

Por Pablo Esteban

A propósito de los crímenes de odio

No seamos cómplices

Por Flor de la V

Deportes

El italiano se bajó del cuadro principal del Argentina Open

Musetti confirmó que no viene a Buenos Aires

Los jugadores tomaron contacto con la cancha que se jugará ante Corea del Sur.

Copa Davis: El equipo argentino ya se instaló en Busan