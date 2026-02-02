Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
La sequía de los delanteros complican las aspiraciones del equipo de Gallardo
📰 River y el problema de los goleadores que no golean
Facundo Colidio, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi arrastran una mala racha de más de diez partidos sin convertir, pero el DT asegura que no traerán otro nueve.
03 de febrero de 2026 - 21:42
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Salas no anota desde el gol a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina.
(ALEJANDRO LEIVA)
Temas en esta nota:
Fútbol
River
Torneo Apertura
Últimas Noticias
El portal ProPublica accedió a los registros federales de los atacantes del joven enfermero
Identificaron a los dos agentes que le dispararon a Alex Pretti en Minneapolis
Los partidos del martes
Torneo Apertura: Lanús e Independiente Rivadavia quieren ser punteros
Las fotos del show en el Teatro Vorterix y un recorrido por la historia de amor entre el grupo sueco y el público local
The Hives en Argentina: sudor y gritos con “la mejor banda de rock” del mundo
Por
Luis Paz
Sus principales atacantes no convierten goles
La sequía de sus delanteros, el problema que complica a River
Exclusivo para
Saldó millonarias deudas personales en 18 días
Reapareció Demian Reidel y se defendió de las acusaciones por corrupción
Trump ordenó desabastecer a la isla del petróleo indispensable para que su economía se mueva
Cuba, su ejemplo y las amenazas de Estados Unidos
Por
Gustavo Veiga
El consumo de cortes vacunos se encuentra en mínimos históricos
El cepo a los salarios impide comprar carne
Por
Bernarda Tinetti
Nostalgias de Gringolandia desde El País de Nomeacuerdo
Por
Mempo Giardinelli
El País
De "Open to work" a director del INDEC
Quién es Pedro Lines, el nuevo titular del Indec que reemplazará a Marco Lavagna
Saldó millonarias deudas personales en 18 días
Reapareció Demian Reidel y se defendió de las acusaciones por corrupción
A 50 años del golpe, un ataque a la memoria, la verdad y la justicia
La ofensiva del Ministerio de Defensa contra los juicios de lesa humanidad
Por
Luciana Bertoia
"No hay que rasgarse las vestiduras”, dijo
Caputo niega la deuda y minimiza la crisis
Economía
El cambio que aceleró su salida
Inflación, pobreza y salarios informales: las polémicas que marcaron la gestión de Lavagna en el INDEC
Por
Vardan Bleyan
Estaba prevista para este martes
A pesar del flamante anuncio, Caputo adelantó que se postergará la nueva medición de la inflación
"La decisión no es nueva"
Los motivos detrás de la salida de Marco Lavagna del Indec
Por
Natalia López Gómez
Otra salida del gobierno libertario
Renunció Marco Lavagna al INDEC
Sociedad
Cincuenta evacuados y la avenida Santa Fe cerrada
Incendio en un edificio de Palermo
Legisladores solicitan al oficialismo que explique el cierre del área de Metrología Legal
El INTI da pelea y pide explicaciones a un gobierno que desregula todo
Por
Pablo Esteban
A propósito de los crímenes de odio
No seamos cómplices
Por
Flor de la V
"Nos llena el alma"
Pablo Grillo visitó su casa por primera vez luego de 10 meses de internación
Deportes
Los partidos del martes
Torneo Apertura: Lanús e Independiente Rivadavia quieren ser punteros
Sus principales atacantes no convierten goles
La sequía de sus delanteros, el problema que complica a River
Los jugadores tomaron contacto con la cancha que se jugará ante Corea del Sur.
Copa Davis: El equipo argentino ya se instaló en Busan
Los pibes tienen otros sueños
Por
Daniel Guiñazú