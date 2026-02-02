Omitir para ir al contenido principal
Tras los roces, Petro viaja para reunirse con Trump
02 de febrero de 2026 - 10:47
Gustavo Petro y Donald Trump
(AFP -/AFP)
Gustavo Petro
Donald Trump
Colombia
Estados Unidos
Brasil
El caso Marielle Franco llega a la Corte Suprema
Por
Thayná Santana
Pese a la presión de Donald Trump
México envía ayuda humanitaria a Cuba y busca retomar las entregas de petróleo
Contacto en Washington
Calor en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 2 de febrero
Exclusivo para
Trump ordenó desabastecer a la isla del petróleo indispensable para que su economía se mueva
Cuba, su ejemplo y las amenazas de Estados Unidos
Por
Gustavo Veiga
El consumo de cortes vacunos se encuentra en mínimos históricos
El cepo a los salarios impide comprar carne
Por
Bernarda Tinetti
Nostalgias de Gringolandia desde El País de Nomeacuerdo
Por
Mempo Giardinelli
Opinión
La OTAN cae por su propio peso
Por
Daniel Kersffeld
El País
Los debates empiezan este lunes
Uno por uno, los proyectos que el Gobierno quiere sancionar en extraordinarias
Por
Melisa Molina
Halagos para Sturzenegger, insultos a la oposición
Milei y un nuevo capítulo de agresividad en las redes
Una encrucijada que involucra a sus dos jefes
Milei, entre la sumisión a Trump o la sumisión al JP Morgan
Por
Raúl Kollmann
Economía
El Gobierno de EE.UU giró 808 millones de dólares al país
Deuda para financiar más deuda
Por
Mara Pedrazzoli
El nuevo plan monetario y el endeudamiento de las familias
Por
Hernán Letcher
Le cierra el mercado a biocombustibles hechos con soja
Europa le echó biodiesel al fuego
Por
Raúl Dellatorre
Sociedad
Calor en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 2 de febrero
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 2 de febrero
Hernán Borisonik investiga los fundamentos filosóficos para una regulación global de la IA
“China rechaza el modelo de élite tecnocrática de Silicon Valley”
Por
Julián Varsavsky
Trágico choque en Córdoba
Una pareja murió luego que su auto fuera embestido por una camioneta
Deportes
Perdía frente a Riestra, pero logró la igualdad tras un agónico penal
Barracas encontró el empate en el final
Habían perdido los 4 partidos anteriores
Los Pumas le ganaron a Gran Bretaña y terminaron séptimos en el Seven de Singapur
Hay cinco partidos este lunes
Torneo Apertura: Racing, obligado a ganar en su visita a Tigre
Vertiginoso final de carrera en el autódromo de La Plata
Áspera lucha para el sorprendente comienzo del Turismo Pista
Por
Jorge Dominico