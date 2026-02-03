Omitir para ir al contenido principal
ARMA

Fuego contra fuego

Por Fernando Bogado

Federalismo fiscal bajo ajuste

Salta quedó fuera de las transferencias no automáticas en el arranque de 2026

Por Maira López

Docentes piden reestablecer un ítem y recuperar lo perdido por la inflación

El gobierno convocó a paritarias para el 12 de febrero

Narcofemicidio en Fraile Pintado

Comienza el juicio por el asesinato de Tamara Fierro

Por Mariana Mamaní

Los trabajadores del Indec rechazon la decisión del Gobierno de no cambiar el IPC

El cambio que pretende aprobar el Gobierno permitiría el avance de actividades extractivas

El presidente de EE.UU. recibió a su par colombiano tras meses de tensiones

Trump baja los decibeles y dice que se llevó “muy bien” con Petro

Economistas critican el manejo del Indec

El País

Arrepentidos que no eran tales; cuadernos quemados, reaparecidos y alterados

“La causa de los Cuadernos es nula, de nulidad absoluta”

Por Raúl Kollmann

El cambio que pretende aprobar el Gobierno permitiría el avance de actividades extractivas

Los trabajadores del Indec rechazon la decisión del Gobierno de no cambiar el IPC

Patricia Bullrich se reunió con bloques aliados

“Tenemos los votos”: El oficialismo confía en aprobar la reforma laboral, aunque mantiene en secreto sus modificaciones

Por Eva Moreira

Economía

Arbitrariedes actuales anticipan futuras controversias

Caputazo en el Indec: cómo afecta a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

Por Raúl Dellatorre

Detalles de la intervención política en el organismo estadístico

Las huellas marcadas del Gobierno en el INDEC

Por Leandro Renou

Arba recuperó 56 millones de pesos en impuestos adeudados

Operativo embarcaciones de lujo

Economistas critican el manejo del Indec

Sociedad

Protección de la infancia en la era digital

España propone prohibir redes sociales a menores de 16 años

Algoritmos, discursos de odio y control estatal bajo la lupa

La Justicia francesa allanó la sede de X en París

Sin la supervisión de personas, los algoritmos fueron capaces de crear su propia religión

Moltbook: una red social para robots que vuelve realidad las peores distopías

Por Pablo Esteban

Fue a la salida de un boliche y lo tiraron a una zanja con los hombros dislocados

Tucumán: 20 rugbiers en patota atacaron a un joven

Deportes

El Malevo cerró un acuerdo con San Lorenzo para alquilarle el estadio

En la Sudamericana, Riestra hará de local en el Nuevo Gasómetro

El delantero de la Sexta, al Napoli

Boca pierde a un juvenil por la patria potestad

La World Rugby confirmó días y horarios de los partidos de la próxima Copa del Mundo

Los Pumas ya conocen el fixture del Mundial Australia 2027

El talentoso volante de la Selección tendrá dos meses de recuperación

Selección: Lo Celso, lesionado, no llegaría a la Finalíssima con España