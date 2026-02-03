Omitir para ir al contenido principal
Juicio oral con 9 imputados por fumigaciones Pergamino

Con pruebas del daño a la salud

Este lunes hubo una audiencia preliminar donde se rechazó un pedido de “probation” de los acusados de aplicar agrotóxicos.

Ignacio Cagliero
Por Ignacio Cagliero
FUMIGACION El juicio que comenzará mañana en la justicia federal es inédito en el país. (Imagen Web)

Los trabajadores, en medio de la pulseada política

La CGT Salta se planta contra la reforma laboral y acusa a Sáenz de “faltar a la verdad”

Por Maira López

Rosca nacional y guerra de tuits

Interna del PJ Jujuy: Moisés pidió revisar la suspensión de más de 300 afiliados

Por Maira López

La audiencia para tratar un pedido de uno de los acusados pasó para el jueves

La fiscalía jujeña pidió que los tuiteros vayan a juicio

Por Analía Brizuela

Salud Pública recomienda extremar los cuidados para evitar los mosquitos transmisores

Segundo caso de fiebre chikunguña en Salta

Exclusivo para

Entrevista a la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) de Colombia

Janeth Forero: “Encontrar a Camilo Torres da una esperanza inmensa a quienes llevan décadas buscando solos”

¿Se puede volver atrás de una reforma laboral regresiva?

Mariano Recalde: “Cuando el peronismo recupere el gobierno tiene que ir el primer día con un megaDNU”

Comienzan las sesiones extraordinarias para tratar los proyectos del Gobierno

Ilusiones y promesas en tiempo de descuento

Por Melisa Molina

Comienzan las sesiones extraordinarias para tratar los proyectos del Gobierno

Ilusiones y promesas en tiempo de descuento

Por Melisa Molina

Coletazos políticos del narcogate

Lorena Villaverde resiste los embates de los Menem para expulsarla de LLA

Por Luciano Barroso

Habrá protestas y marchas en distintos puntos del país

Todos contra la reforma laboral

El mercado se movió al ritmo del pago al FMI y del Indec

Dólar al alza, acciones en baja

A una semana de la promesa de actualizar las mediciones

Lavagna renunció porque Milei se niega a medir bien la inflación

Por Leandro Renou

"Yo no compré nunca ropa en Argentina, porque era un robo", señaló el ministro de Economía

Caputo compra afuera y funde empresas adentro

Por Raúl Dellatorre

82 por ciento más que en diciembre

Liquidación de granos récord en enero

Chubut sigue sufriendo y ahora Santa Cruz está en emergencia ígnea

Un fuego sigue lejos de extinguirse

Ocurrió en la avenida Cantilo

Un peligroso choque de camiones con propanol inflamable

Por decreto

Incendios en la Patagonia: el Gobierno declaró la Emergencia Ígnea en Santa Cruz

Cincuenta evacuados y la avenida Santa Fe cerrada

Incendio en un edificio de Palermo

Este martes a la noche

Arranca la fase previa de la Copa Libertadores: ¿cuándo se sortean los grupos?

Los partidos del martes

Torneo Apertura: Lanús e Independiente Rivadavia quieren ser punteros

Perdió 3 a 1 con Tigre en Victoria

Racing, una máquina de cometer errores

El italiano se bajó del cuadro principal del Argentina Open

Musetti confirmó que no viene a Buenos Aires